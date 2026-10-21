Senado aprueba pedido del Gobierno que amplía el estado de emergencia en Lima, Callao, Cajamarca y Madre de Dios

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su sesión plenaria de este miércoles 21 de octubre, el Senado de la República aprobó la solicitud presentada por el Gobierno que amplía la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana, Callao, Cajamarca y Madre de Dios.

Como se recuerda, los decretos supremos que aprobaron sendas medidas entreraron en vigencia el pasado 28 de agosto, a fin de seguir haciéndole frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, a través del trabajo combinado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacionald del Perú (PNP).

¿Cuáles serán las localidades donde se amplía el estado de emergencia?

La representación nacional sometió a votación los oficios formulados por el Poder Ejecutivo, aprobados en la sesión del Consejo de Ministros llevada a cabo el viernes 16 de octubre, a pedido del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.

En ese sentido, la medida de excepción se ampliará en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao desde el 29 de octubre y por un nuevo período de 60 días calendario, una vez que el Gobierno emita en los siguiente días el respectivo decreto supremo, así como a los distritos de las provincias de Cajamarca y Madre de Dios.

Con referente a la región ubicada al norte del país, el estado de emergencia se extenderá en los distritos de Encañada, Cachachi, Sorochuco, Huasmín, Hualgayoc, Bambamarca, San Ignacio, San José de Lourdes, Namballe y Bellavista.

Mientras que, la misma disposición se replicará también en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto, Madre de Dios y Huepetuhe, ubicados en la región de la selva peruana.

#PlenoDelSenado aprobó las prórrogas de los estados de emergencia en diversas zonas de Cajamarca, Madre de Dios, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, conforme a las solicitudes presentadas por la presidenta de la república. https://t.co/oSPExG7VYx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 21, 2026

¿Qué contempla un estado de emergencia?

Según los dispositivos anteriormente promulgados, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante su duración, se suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad, y seguridad personales.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se seguirían solicitando permisos ante las autoridades competentes para su evaluación.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rigen por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Finalmente, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú presentaría al ministro del Interior un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante la medida de excepción.