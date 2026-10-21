Madres de familia de colegio de Los Olivos denuncian extorsión de menor a alumnos: les exige cupos de S/10

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo caso de amenazas se ha registrado en Lima, pero esta vez estaría involucrado un colegio en los Olivos, donde madres de familia han denunciado que un menor de edad extorsiona a estudiantes exigiéndoles como cupo el pago de S10.

Menor estaría extorsionando y amenazando a estudiantes

Las progenitoras de escolares de la institución educativa José Antonio Encinas se encuentran preocupadas debido a que el sujeto estaría cometiendo este tipó de actos ilícitos contra estudiantes de segundo y tercer grado de secundaria.

Una de las mujeres identificó al joven como D.E. señalando que es mejor conocido como 'Chamo Elías'. Reveló que ya lo han denunciado ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y que lo han capturado en la comisaría Laura Caller Ibérico, sin embargo, aseguró que no se han tomado las medidas necesarias para frenar este accionar.

"Anoche me he quedado hasta la 1:00 a.m. en la comisaría, pero no hicieron nada como la mamá ha trabajado ahí, es conocida de todos los policías y más bien le dieron potestad a ella y me dijeron que yo soy una ignorante (...) ha estado detenido, pero ya lo han soltado porque es menor de edad, ¿qué estamos esperando, que maten a nuestros hijos?", manifestó.

En ese sentido, añadió que por temor su hijo ya no quiere asistir al centro educativo e inclusive la madre de familia dio a conocer que el denunciado admitió, durante su intervención, que sí está extorsionando, pero que no ha cobrado todavía.

"Les ha estado pidiendo S/3 ahora S/10 ¿de dónde vamos a dar nosotros? Yo soy padre y madre de mi niño, tengo miedo que le pase algo, hasta le he puesto una movilidad para que lo traiga (al colegio)", señaló.

Acotó que el sujeto se sitúa en exteriores del centro educativo en el frontis o cerca a la fachada junto a "toda su mancha". "Ya los ha correteador varias veces hasta la comisaría, les ha quitado mochilas, les ha quitado todo", refirió.

Adulta mayor teme por su nieto

Por su parte, una adulta mayor, quien es abuela de un escolar, se ha mostrado preocupada debido a las represalías que podría tomar el presunto extorsionador tras ser denunciado.

"A mi nieto también lo está extorsionando. Este menor hace llamadas a las doce la noche, amenazándole con pistolas, (diciéndole) que 'mañana trae lo que te he pedido', que te voy a escupir. Yo no voy a estar tranquila", manifestó.

El director del colegio reveló que ha tomado medidas como acompañar a las madres de familia a la comisaría para verificar la razón de la libertad de este presunto extorsionador y que por el momento han ofrecido clases remotas para los agraviados.

Es así que, un menor de edad fue denunciado por madres de familia del colegio José Antonio Encinas, en Los Olivos luego de que extorsione a sus menores hijos exigiéndoles el pago de hasta S/10 como cupo.