Más de 8 mil historias de recuperación: Aniquem llevará campaña quirúrgica gratuita a sobrevivientes de quemaduras en Lambayeque

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de 8 mil historias de recuperación forman parte de los 27 años de trayectoria de la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem), institución que desde 1999 trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes sobrevivientes de quemaduras, brindándoles rehabilitación integral gratuita y acompañando a sus familias durante este proceso.

En el marco de sus 27 años de labor ininterrumpida, Aniquem llevará a cabo una importante campaña de atención en la región Lambayeque, que incluirá evaluaciones especializadas, una campaña quirúrgica gratuita y actividades de capacitación para fortalecer la prevención de quemaduras.

Campaña de cicatrices en Jayanca, Olmos y Motupe

Como parte de las acciones previas a la campaña quirúrgica, los días 26, 27 y 28 de octubre se realizarán jornadas de evaluación de cicatrices en las localidades de Jayanca, Olmos y Motupe.

Durante estas jornadas, especialistas de Aniquem evaluarán a pacientes sobrevivientes de quemaduras para determinar el estado de sus cicatrices, las secuelas que presentan y las necesidades de tratamiento de cada caso.

Estas evaluaciones permitirán identificar a los pacientes que podrían beneficiarse de los procedimientos quirúrgicos programados para la campaña de octubre.

Campaña quirúrgica gratuita del 20 al 24 de octubre

Del 20 al 24 de octubre, Aniquem realizará una campaña quirúrgica gratuita en el Hospital Regional de Lambayeque, dirigida a sobrevivientes de quemaduras que presentan secuelas y cicatrices que requieren intervención especializada.

Los procedimientos estarán orientados a mejorar la funcionalidad de las zonas afectadas y contribuir a la recuperación y calidad de vida de los pacientes.

Para Aniquem, la atención quirúrgica forma parte de un proceso integral de recuperación que puede incluir rehabilitación, seguimiento médico, cuidado de cicatrices, ejercicios, confección de prendas compresivas y acompañamiento permanente a las familias.

"Una quemadura no termina cuando la herida sana. Para muchos niños y adolescentes comienza entonces un largo proceso de recuperación física y emocional. Nuestra misión es acompañarlos durante ese camino y brindarles las herramientas necesarias para recuperar su calidad de vida. Cada una de estas más de 8 mil atenciones representa una historia de esfuerzo, esperanza y recuperación". — Dr. Felipe Gutiérrez, médico rehabilitador y director médico de Aniquem.

Aniquem llevará campaña quirúrgica gratuita

Prevención para evitar nuevas historias de quemaduras

Además de atender las consecuencias de las quemaduras, Aniquem tiene como uno de sus principales objetivos promover una cultura de prevención en el país.

Por ello, como parte de las actividades programadas en Lambayeque, también se desarrollará un curso de prevención de quemaduras, destinado a brindar información y herramientas que permitan reconocer los principales riesgos y adoptar medidas para evitar accidentes, especialmente aquellos que pueden afectar a niños y adolescentes.

Estas acciones adquieren especial relevancia durante octubre, mes en el que se conmemora, el 26 de octubre, el Día Latinoamericano para la Prevención de Quemaduras, una fecha que busca generar conciencia sobre la gravedad de estas lesiones y la importancia de prevenirlas.

27 años trabajando por los sobrevivientes de quemaduras

Aniquem fue fundada en 1999, ante la necesidad de ayudar a niños que habían sufrido lesiones por quemaduras y que, luego de recibir atención hospitalaria, requerían continuar con un proceso especializado de rehabilitación.

La iniciativa fue impulsada por el Dr. Raúl Rodríguez Vilca y la Dra. Mary Malca, junto con Cecilia Rodríguez, quienes gestionaron inicialmente el traslado de pacientes hacia Chile y Estados Unidos para que pudieran acceder a tratamientos especializados.

A partir de 2009, con la adquisición de su local en Jesús María, Aniquem fortaleció progresivamente su modelo de atención. Sus profesionales recibieron capacitaciones especializadas en el extranjero, incorporando conocimientos y técnicas que permitieron ampliar la atención integral de los pacientes.

En 2014, la institución inauguró una sede en Cusco, en el Hospital Regional de Cusco, con el propósito de atender a pacientes provenientes del sur del país. Allí se desarrolló, entre otras acciones, la confección de prendas compresivas y la capacitación a padres de familia para continuar en casa con ejercicios y masajes necesarios para el tratamiento de las zonas afectadas.

Posteriormente, en 2023, Aniquem amplió su presencia en el sur con una sede en Arequipa, mediante un convenio con la ONG Paz Perú.

En 2024, la institución inauguró su sede en Lambayeque, acercando sus servicios especializados a los pacientes del norte del país.

Más de 8 mil historias que inspiran a seguir

En sus 27 años, Aniquem ha construido una trayectoria basada en la rehabilitación, el acompañamiento familiar y la prevención.

Sus más de 8 mil atenciones representan mucho más que una cifra: son historias de niños y adolescentes que han enfrentado las consecuencias de una quemadura y que han encontrado en la rehabilitación una oportunidad para recuperar su funcionalidad, autoestima y calidad de vida.

Como organización sin fines de lucro y auto sostenible, Aniquem mantiene el compromiso de brindar rehabilitación integral gratuita a niños y adolescentes sobrevivientes de quemaduras, al mismo tiempo que trabaja para que cada vez sean menos las familias que tengan que enfrentar las consecuencias de este tipo de lesiones.

En el marco de su 27 aniversario, la institución reafirma su compromiso de continuar llevando atención especializada a diferentes regiones del país y fortaleciendo su mensaje de prevención.

Porque detrás de cada quemadura hay una historia. Y detrás de cada recuperación, una oportunidad para volver a empezar.