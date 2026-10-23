Menor está muy afectado tras agresión de compañeros de colegio y madre pide que agresores sean expulsados: "Son un peligro"

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madre del menor denunció la agresión y relató que el ataque se habría desencadenado durante unas olimpiadas escolares, luego de una falta cometida contra uno de los presuntos agresores.

En declaraciones a Exitosa, también afirmó que el adolescente permanece resguardado en casa, debido al impacto de lo ocurrido, y aseguró que la familia ha recopilado evidencias que fueron entregadas a las autoridades correspondientes.

La madre exige medidas contra los involucrados y pide que su hijo pueda retomar sus estudios en la institución educativa pública Bartolomé Herrera en condiciones seguras.

Agresión ocurrió a pocos metros de la entrada del colegio

En entrevista con Exitosa, la madre explicó que el incidente se habría originado durante una competencia deportiva entre escolares, cuando el salón de su hijo llevaba la ventaja. Según su testimonio, una falta contra uno de los jugadores habría desencadenado la violenta reacción de los presuntos agresores.

"Todo esto se llevó a cabo por unas olimpiadas, ¿no? Porque el salón de mi hijo estaba ganando y al tener una falta con un jugador de uno de esos agresores es que lo someten a esta tal brutalidad de golpes", declaró.

La mujer precisó que el ataque ocurrió aproximadamente a 15 metros de la puerta principal de la institución educativa. Asimismo, indicó que uno de los compañeros del adolescente intentó auxiliarlo y que, posteriormente, un profesor que se retiraba del plantel también intervino.

La madre manifestó, además, que el presunto principal agresor habría difundido imágenes de la golpiza mediante su celular, acompañadas de emojis de risa. Según afirmó, estas publicaciones habrían sido realizadas en tono de burla y las evidencias ya fueron recopiladas y puestas a disposición de las instancias correspondientes.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Un escolar quedó inconsciente tras ser golpeado por sus compañeros en los exteriores de la I. E. Bartolomé Herrera, en San Miguel. La madre del menor denunció lo ocurrido y pidió que los implicados sean expulsados del centro educativo. Además, señaló que su hijo se encuentra muy afectado por lo sucedido. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Hospital Carrión responde por presunta desaparición de bebé y asegura que colaborará con la Fiscalía October 23, 2026

Madre denuncia afectación emocional y exige medidas

La situación ha afectado considerablemente al adolescente, quien permanece en su vivienda mientras su familia busca garantizar su seguridad. La madre señaló que, aunque intenta mantenerse fuerte, el menor continúa emocionalmente afectado por la violencia sufrida.

"Bueno, como cualquier niño que pasa estas circunstancias afectado, ¿no? Tratando de ser fuerte, porque también choca que a sus padres les afecte, ¿no? Dentro de su madurez estando estable, pero sin embargo emocionalmente destruido", expresó durante la entrevista.

La preocupación de la familia se centra no solo en las lesiones sufridas, sino también en las consecuencias psicológicas que el ataque podría ocasionar. Por ello, la madre pide que se adopten medidas firmes contra los estudiantes involucrados y que se garantice un entorno seguro para que su hijo pueda regresar a clases.

Este caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de prevenir la violencia escolar y actuar oportunamente ante las agresiones entre estudiantes. Las autoridades educativas deberán esclarecer lo ocurrido, evaluar las evidencias y determinar las medidas correspondientes, priorizando la protección física y emocional del menor afectado.