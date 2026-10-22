Ministerio de Salud despliega brigadas de vacunación contra el dengue ante fenómeno El Niño

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Salud, Luis Dyer, presentó este jueves 22 de octubre el Batallón contra el Dengue en Piura, integrado por más de 120 personas. La actividad se desarrolló en el distrito de Castilla, como parte de la estrategia gubernamental frente a esta enfermedad y los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

El grupo reúne a inspectores, agentes comunitarios y brigadistas encargados de la vacunación. Sus integrantes recorrerán zonas claves de la región para identificar criaderos de mosquitos transmisores del dengue y ejecutar labores de control de larvas.

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