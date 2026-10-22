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Ofensiva contra dengue

Ministerio de Salud despliega brigadas de vacunación contra el dengue ante fenómeno El Niño

Más de 120 personas buscarán criaderos y controlarán larvas. El ministro de Salud, Luis Dyer, anunció medidas para atender una posible sobrecarga de los servicios sanitarios.

Ministerio de Salud despliega brigadas de vacunación contra el dengue ante fenóm
Ministerio de Salud despliega brigadas de vacunación contra el dengue ante fenóm (Difusión)

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/10/2026

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El ministro de Salud, Luis Dyer, presentó este jueves 22 de octubre el Batallón contra el Dengue en Piura, integrado por más de 120 personas. La actividad se desarrolló en el distrito de Castilla, como parte de la estrategia gubernamental frente a esta enfermedad y los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

El grupo reúne a inspectores, agentes comunitarios y brigadistas encargados de la vacunación. Sus integrantes recorrerán zonas claves de la región para identificar criaderos de mosquitos transmisores del dengue y ejecutar labores de control de larvas.

 

Nota en desarrollo...

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