Minsa inicia jornada nacional de vacunación hasta el domingo 25 de octubre: conoce las zonas prioritarias

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) inició la Tercera Jornada Nacional de Vacunación, una campaña que busca proteger a más de 360 mil personas contra enfermedades prevenibles en todo el país. La intervención se desarrollará hasta el domingo 25 de octubre.

Minsa anuncia jornada de vacunación, ¿en qué lugares será?

Como parte de la jornada de vacunación, los equipos del Minsa se encontrarán en puntos estratégicos para abarcar la mayor cantidad de cobertura e identificar a los ciudadanos que tienen dosis pendientes como, niños, adolescentes, gestantes, adultos y adultos mayores.

Siguiendo esa línea, la inmunización contra el dengue se llevará a cabo en zonas priorizadas de La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes, Ucayali, San Martín y Áncash. En Lima, la intervención también comprende el distrito de San Juan de Lurigancho.

En ese sentido, la directora de Inmunizaciones del Minsa, Margarita Yanamango Contreras, destacó la importancia de esta intervención e instó a las familias a revisar los carnés de vacunación para verificar si tienen esquemas incompletos.

La vacuna contra el dengue está dirigida a niñas, niños y jóvenes de entre 10 y 20 años que se encuentren dentro de la población objetivo establecida para esta estrategia sanitaria.

Asimismo, el esquema de inmunización contempla la aplicación de dos dosis, con un intervalo de tres meses entre ambas. Por ello, el sector Salud exhortó a quienes recibieron la primera dosis a acudir cuando corresponda para completar su protección.

Dichas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la prevención de enfermedades y promover el acceso oportuno a las vacunas en las zonas priorizadas del país .

✅ ¡Iniciamos la tercera Jornada Nacional de Vacunación! Del 19 al 25 de octubre, el #Minsa desplegará brigadas de salud en todo el país para acercar la vacunación gratuita a más familias y completar las dosis pendientes en todas las etapas de vida. 🏥 Revisa los carnés de vacunación de tu familia y acude al establecimiento de salud más cercano. Si tus hijos tienen pendiente la segunda dosis contra el sarampión, ¡es momento de completar su protección! 🛡️ Recuerda: las vacunas son gratuitas y están disponibles durante todo el año. #LoVacunoLoProtejo Lee también Vacunas GRATUITAS este 15 y 16 de octubre: conoce quiénes serán inmunizados y dónde acudir October 19, 2026

¿Dónde vacunarse y cómo consultar las dosis pendientes?

El Minsa recordó que las vacunas incluidas en el Esquema Nacional de Vacunación son gratuitas y están disponibles durante todo el año en los establecimientos de salud. Por ello, las personas no necesitan esperar una campaña nacional para completar sus dosis.

Las familias pueden acudir al centro de salud más cercano con el carné de vacunación para verificar qué vacunas les corresponden y recibir orientación del personal sanitario.

Además, quienes necesiten información sobre las dosis pendientes pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 113, opción 3, que se encuentra disponible las 24 horas del día.

Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población de todas las edades a revisar sus carnés y aprovechar esta tercera jornada nacional de vacunación para completar sus esquemas de inmunización, prevenir enfermedades.