Gobierno autoriza viaje a EE. UU. del ministro de Salud, Luis Dyer, para impulsar donación de medicinas y mejorar la gestión en el sector

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú autorizó el viaje a Estados Unidos del ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, del 7 al 14 de octubre de 2026, donde participará en una serie de reuniones presenciales donde estarán altos directivos o funcionarios de SpaceXAi y Starlink, Google y de la embajada del país norteamericano.

Cabe señalar que, su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 289-2026-PCM, publicada este martes 6 de octubre en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

Viaje para gestionar acuerdos y mejorar los modelos de gestión

De acuerdo con el dispositivo, el miembro del Gabinete Ministerial sostendrá un encuentro el lunes 12 de octubre, en Santa Clara, con la alta dirección del AMD (Advanced Micro Devices), con la finalidad de recibir los avances tecnológicos que actualmente vienen transformando los modelos de gestión, productividad y prestación de servicios a nivel mundial.

Asimismo, al día siguiente se reunirá en Santa Bárbara con representantes del Direct Relief, con el propósito de comprometer posibles acuerdos venideros para el otorgamiento de donaciones de medicina a favor del Perú.

Es importante mencionar que, la citada empresa, en coordinación con la Asociación Vida Perú, ha enviado 130 donaciones de material médico a nuestro país, por un valor de más de $ 108,000,000.00.

"A través de las referidas reuniones se entablará un diálogo de alto nivel con instituciones tecnológicas privadas y públicas de alcance global, estrechamente vinculadas con la inteligencia artificial, la capacidad computacional, el procesamiento avanzado de datos y las tecnologías orientadas a incrementar la capacidad, eficiencia y productividad de las organizaciones a través del procesamiento de información, identificando con ello oportunidades de desarrollo e implementación eficiente, segura y sostenible en el ámbito de la gestión pública", destaca la resolución.

Para tener en cuenta:

Como parte del viaje oficial que sostendrá el titular del Minsa, su despacho estará a cargo temporalmente por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Del mismo modo, los gastos por conceptos de pasajes aéreos y viáticos, serán cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud, los cuales ascienden en total a 2,200.00 dólares.

Según el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N.º 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, los viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse en categoría económica.

Finalmente, la resolución suprema es refrendada por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y primer ministro, Luis Galarreta Velarde, y el ministro de Salud, Luis Dyer Fernández.