Misión del Vaticano arribará al Perú el 26 de octubre para ver últimos detalles de los preparativos para la visita del papa León XIV

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El coordinador nacional de la visita al Perú del papa León XIV, monseñor Guillermo Inca, anunció que una comitiva del Vaticano arribará este lunes 26 de octubre para ver los últimos detalles de los preparativos con referente a la llegada del santo padre, prevista del 11 al 16 de noviembre próximo.

En ese sentido, en su exposición realizada ayer, lunes 19 de octubre, ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el canciller Carlos Espá aseveró que las planificaciones siguen en pie; no habiéndose detenido, pese a la operación a la que fue sujeto el santo padre la semana pasada, donde se le diagnosticó cáncer pulmonar.

Última inspección previa a la llegada del papa León XIV

La última inspección a cargo de la misión que vendrá desde Roma se da luego de que el cirujano Stefano Margaritora, quien operara exitosamente a León XIV, señalara que no existe impedimento alguno que prohíba el viaje de Robert Prevost al Perú, Argentina y Uruguay.

El monseñor se encargó de destacar la presencia del equipo del Vaticano en nuestro país, al precisar que prácticamente dará el visto bueno a todos los trabajos realizados en las ciudades donde tiene agendado visitar el sumo pontífice: es decir, Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

"Las últimas comunicaciones con la gente que trabaja en Roma, la comisión básicamente, los sentimos muy serenos, muy tranquilos, muy comprometidos. Y no hemos parado, estamos continuamente avanzando los detalles, todo lo que estaba programado, afinando. Esta avanzada es muy importante, porque viene como para sellar lo que ya se ha trabajado", indicó.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El coordinador nacional de la visita del papa León XIV, monseñor Guillermo Inca, reveló que una misión de avanzada del Vaticano arribará al Perú el 26 de octubre para revisar y conocer detalles de la visita del sumo pontífice al país. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/BsJDK3T8iL October 20, 2026

¿Dónde celebrará las misas el santo padre en su estadía en el Perú?

Como se recuerda, la santa misa que realizará el papa León XIV en Lima está prevista para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, distrito de Santiago de Surco, tal como ocurrió durante la visita del papa Francisco en enero de 2018, donde se espera nuevamente que pueda superarse el millón de fieles provenientes de todas partes del país.

El 13 de noviembre ofrecerá una misa en las Pampas de Pimentel, región Lambayeque, el día siguiente hará lo propio en explanada de Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

El domingo 15 de noviembre, la Videnita de Pucallpa será la sede del acto litúrgico que congregará aproximadamente a más de 40 000 fieles, más las comitivas nacionales e internacionales. Asimismo, en Cusco estará en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Vale recordar que, la visita de Robert Prevost significará la tercera presencia de un santo padre en nuestro país, luego de Juan Pablo II (1985 y 1988) y Francisco (2018).