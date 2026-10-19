Papa León XIV envía mensaje a los peruanos a través del cardenal Carlos Castillo: "Feliz fiesta del Señor de los Milagros"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A 48 horas de haber recibido el alta médica, debido al cáncer pulmonar que le fuera detectado, el papa León XIV demostró una vez más que tiene muy presente al Perú, puesto que, envió un nuevo mensaje al cardenal Carlos Castillo, coincidiendo con la cuarta procesión de la sagrada imagen del Señor de los Milagros.

Como se recuerda, el santo padre dejó el hospital Gemelli el sábado 17 de octubre para reiniciar gradualmente sus actividades, habiendo sido la primera el día de ayer, cuando rezó el ángelus en la Plaza San Pedro, en medio de la emoción de los miles de fieles de diferentes partes del mundo que se congregaron en el Vaticano.

Sumo pontífice saluda a todos los peruanos luego de ser operado

Durante la celebración de la santa misa que ofreció, el cardenal Carlos Castillo informó a la población peruana que en las últimas horas le había enviado un mensaje al sumo pontífice, resaltando pronta recuperación y fortaleza; además, de hacer hincapié que la procesión del "Cristo Morado" estaba siendo dedicada a él.

Inmediatamente, el arzobispo sorprendió a todos los devotos presentes, al revelar que el papa tuvo el gesto de responderle sus palabras, dedicadas también a a todos los peruanos, especialmente a quienes comparten la fe del "Cristo de Pachacamilla".

"Muchas gracias, Carlos. ¡Feliz fiesta del Señor de los Milagros! Bendiciones a todos los fieles devotos. Un fuerte abrazo para todos. León", fueron las palabras del santo padre que leyó el monseñor Castillo.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El papa León XIV envió una bendición a los fieles peruanos mediante un mensaje dirigido al cardenal Carlos Castillo, en el que hizo llegar su saludo al pueblo del Perú en medio de la festividad por el Señor de los Milagros. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 19, 2026

No tiene restricción médica que le impida viajar a Sudamérica en noviembre

Si bien es cierto que el cirujano Stefano Margaritora, quien operara exitosamente a León XIV, señaló que no existe impedimento alguno que prohíba el viaje del santo padre al Perú, Argentina y Uruguay, su presencia todavía programada en nuestro país del 11 al 16 de noviembre, sigue generando una enorme incógnita a nivel nacional ante la falta de "reconfirmación de su visita".

Como se recuerda, la santa misa que realizará el papa León XIV en Lima está prevista para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, distrito de Santiago de Surco, tal como ocurrió durante la visita del papa Francisco en enero de 2018, donde se espera nuevamente que pueda superarse el millón de fieles provenientes de todas partes del país.

El 13 de noviembre ofrecerá una misa en las Pampas de Pimentel, región Lambayeque, el día siguiente hará lo propio en explanada de Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

El domingo 15 de noviembre, la Videnita de Pucallpa será la sede del acto litúrgico que congregará aproximadamente a más de 40 000 fieles, más las comitivas nacionales e internacionales. Asimismo, en Cusco estará en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Vale recordar que, la visita de Robert Prevost significará la tercera presencia de un santo padre en nuestro país, luego de Juan Pablo II (1985 y 1988) y Francisco (2018).