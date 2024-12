Nilo Burga: Presidente de Frigoinca dejó una carta para su familia, asegura su abogado

En el medio de las investigaciones por la muerte repentina del empresario Nilo Burga, dueño y presidente del directorio de la empresa Frigoinca, su abogado César Eucástegui deslizó la premisa de que el hombre habría dejado una carta antes de, presuntamente, suicidarse. Según el letrado, el hombre de 65 años incluso tenía tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

En una entrevista reciente, el jurista explicó que la hipótesis que guarda mayor solides es la de un posible suicidio, debido a las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo y las evidencias del acto. Este detalló sobre el escrito que habría sido dejado en su vehículo antes de ingresar al hotel Luz y Luna de Magdalena, donde horas después fue reportado como fallecido.

Según lo detallado, la carta estaba contextualizada en un ámbito familiar, mencionando además aspectos relacionados con el caso Qali Warma que seguía en su contra. Pese a la noticia, el hombre de leyes no profundizó en los detalles, puesto a que existe una investigación en curso en el Ministerio Público.

También se pudo conocer que el hombre habría estado bajo los procesos psicológicos, pues habría sido impactado emocionalmente por su situación legal y pública. Entre estas cosas, la posible detención preliminar y el reciente allanamiento a su vivienda, lo que agravó aún más su posición.

Es importante resaltar que estas fueron declaraciones que el abogado César Eucástegui tuvo durante una entrevista con Canal N, sin embargo, el Ministerio Público continuará con las diligencias para descifrar la autenticidad y significado del documento para dar con mayor contexto sobre su muerte. Así, también, el análisis postmortem darán exactitudes sobre su fallecimiento.

En diálogo con Exitosa, el letrado Félix Chero detalló que su patrocinado estaba preocupado por las investigaciones del caso Qali Warma. Él detalló que la última vez que conversó con Burga fue el pasado 24 de diciembre, en ese momento le pidió que continúe apoyándolo en la asesoría legal.

"Yo me he saludado con el día 24 (de diciembre) por Navidad. Me pidió que continúe apoyándolo en el tema de la asesoría legal. Quedamos en conversar para establecer detalles. Él siempre se sometió a la investigación, al llamado del Ministerio Público junto a su hijo Michael Burga, que también esta investigado", detalló el letrado.