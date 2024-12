Nilo Burga estaba preocupado por investigaciones, asegura su abogado: "No estaba en sus planes dejar este mundo"

En diálogo con Exitosa, el abogado de Nilo Burga, Félix Chero, aseguró que su patrocinado se encontraba "preocupado" por las investigaciones por el caso Qali Warma.

Asimismo, el letrado contó que la última vez que conversó con su defendido fue el pasado 24 de diciembre, donde este le pidió que lo continúe apoyándolo en la asesoría legal. También, afirmó que Nilo Burga "siempre" se sometió al llamado del Ministerio Público.

"Yo me he saludado con él día 24 (de diciembre) por navidad. Me pidió que continúe apoyándolo en el tema de la asesoría legal. Quedamos en conversar para establecer detalles. Él siempre se sometió a la investigación, al llamado del Ministerio Público junto a su hijo Michael Burga, que también esta investigado", declaró a nuestro medio.