Nuevo ataque al transporte público en SJM: balean a chofer de bus de El Triángulo en plena avenida Los Héroes

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque armado contra el transporte público se registró la noche del sábado 24 de octubre en el distrito de San Juan de Miraflores. Esta vez, un conductor de 42 años de la empresa El Triángulo fue baleado por sujetos desconocidos cuando circulaba por la avenida Los Héroes, generando preocupación por la violencia que afecta a los trabajadores del sector.

De acuerdo con la información recogida durante la cobertura en vivo, dos individuos que se desplazaban a bordo de una motocicleta interceptaron el bus y dispararon directamente contra el chofer. Tras el atentado, el conductor resultó herido por impactos de bala y necesitó atención médica inmediata.

La víctima fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanece bajo observación médica. Hasta el momento, su diagnóstico es reservado y no se han brindado mayores detalles sobre la evolución de su estado de salud.

El hecho ocurrió en la avenida Los Héroes, una importante vía del distrito, y motivó la intervención de efectivos policiales para iniciar las diligencias correspondientes e inspeccionar la unidad de transporte involucrada.

Policía trasladó el bus a la comisaría

Luego del ataque, agentes de la comisaría de San Juan de Miraflores y otras unidades policiales acudieron a la zona para atender la emergencia y realizar las primeras diligencias. Como parte de las acciones, el bus de la empresa El Triángulo fue remolcado y trasladado a la dependencia policial.

La unidad quedó a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del atentado e identificar a los responsables. Hasta el cierre de esta información, no se había reportado la captura de los presuntos atacantes.

Tras concluir las intervenciones en el lugar, los efectivos policiales se retiraron de la avenida Los Héroes. Asimismo, el tránsito vehicular quedó completamente despejado, por lo que los conductores pudieron volver a circular con normalidad por esta vía de San Juan de Miraflores.

Nuevo atentado genera preocupación por transportistas

El ataque contra el conductor de El Triángulo se suma a otros episodios de violencia registrados contra trabajadores del transporte público en San Juan de Miraflores. El distrito ha sido escenario de agresiones armadas contra conductores, hechos que mantienen en alerta a quienes diariamente recorren sus calles para brindar el servicio de movilidad.

La reiteración de estos hechos vuelve a poner en evidencia la preocupación por la seguridad de los transportistas y pasajeros. Sin embargo, las circunstancias y el posible móvil del reciente ataque todavía deben ser esclarecidos por las autoridades.

El nuevo atentado contra un conductor de El Triángulo en San Juan de Miraflores deja a un trabajador herido y mantiene abiertas las interrogantes sobre los responsables y las motivaciones del ataque. La investigación policial será clave para identificar a los autores y determinar las circunstancias del caso, mientras se espera información oficial sobre la evolución médica de la víctima.