Registran ocho fallecidos y diez heridos en dos ataques carcelarios en Ecuador

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un saldo de al menos ocho reclusos fallecidos y diez personas heridas dejaron dos ataques armados registrados este jueves en las prisiones de El Inca, en Quito y Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, Ecuador. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes infractores (SNAI) confirmó que los hechos ocurrieron de manera simultánea en ambas dependencias del sistema penitenciario nacional.

Registro de los hechos y medidas de seguridad en los penales

Las investigaciones preliminares sobre los ataques en el centro penitenciario de Latacunga indican el uso de armas de fuego contra los reclusos, además del hallazgo de un interno con signos de asfixia. En paralelo, los acontecimientos reportados en el penal de El Inca movilizaron a las fuerzas del orden para asegurar los perímetros de la infraestructura.

El organismo encargado de la administración penitenciaria informó que los presuntos autores directos de las ejecuciones ha sido plenamente identificados por las unidades de inteligencia. Las autoridades dispusieron el traslado inmediato de los implicados hacia el centro de máxima seguridad El Encuentro para su posterior procesamiento judicial.

Los heridos registrados durante las incursiones violentas continúan recibiendo atención médica especializada dentro de los recintos y en centros de salud externos. La institución del Estado no precisó si dentro del grupo de personas lesionadas se encuentran miembros del cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciaria.

Situación del sistema penitenciario y antecedentes de violencia

Las indagaciones oficiales evalúan la hipótesis de una acción coordinada entre organizaciones delictivas rivales que disputan el control de los pabellones. Los informes gubernamentales señalan que la violencia en los centros de reclusión ha dejado cientos de internos fallecidos en los últimos años debido a enfrentamientos entre facciones armadas.

"Hoy, justo el día en que fue detenida Luisa González, de la RC, se registran dos amotinamientos en cárceles del país, con fallecidos. ¿Casualidad? Cada quien saque sus conclusiones", escribió el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, quien vinculó ambos acontecimientos.

Hoy, justo el día en que fue detenida Luisa González, de la RC5, se registran dos amotinamientos en cárceles del país, con fallecidos. ¿Casualidad? Que cada quien saque sus conclusiones. Lo que sí está claro es que en Ecuador no vamos a permitir que el crimen organizado ni sus aliados políticos desafíen al Estado. La ley no se negocia. El orden no se entrega. Lee también Marco Rubio pide a los cubanos colaborar "discretamente" con la CIA para lograr un cambio de gobierno October 23, 2026

Los incidentes en ambas prisiones coincidieron temporalmente con operativos policiales e intervenciones políticas desarrolladas en el territorio nacional durante la misma jornada. Desde la declaración de conflicto armado interno, el Gobierno ha tipificado a los grupos delictivos dedicados al crimen organizado como organizaciones terroristas.

Las fuerzas armadas y la policía mantienen la vigilancia en las inmediaciones de los principales complejos carcelarios para evitar nuevo amotinamientos. La administración estatal continúa ejecutando requisas y controles de armas en los diferentes pabellones a nivel nacional. En ese sentido, los ataques carcelarios en Ecuador reflejan la persistente complejidad operativa y de seguridad que afronta el sistema penitenciario de dicho país.