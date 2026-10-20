Oleajes anómalos de FUERTE INTENSIDAD impactarán contra el litoral hasta este fin de semana, alerta la Marina de Guerra

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano para lo que resta de la semana.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 42-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la noche de hoy, martes 20, hasta el domingo 25 de octubre. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que piensas viajar a una de las regiones costeras que estará bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el oleaje de nivel fuerte se registrará desde la noche del martes 20, disminuyendo a moderado en la mañana del miércoles 21, intensificándose nuevamente a fuerte desde la noche del jueves 22 y decreciendo a moderado en la tarde del viernes 23 de octubre.

Asimismo, desde el litoral centro (zona al sur de Salaverry) hasta la región Tacna persistirá el oleaje moderado del suroeste hasta el miércoles 21, incrementando a fuerte desde la tarde del jueves 22 y disminuyendo a moderado en la tarde del viernes 23 de octubre.

Cabe precisar que, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas, según los señalado por la Marina de Guerra.

Aviso Especial de Oleaje N.º 42-26.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.