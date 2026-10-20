Fuertes lluvias seguirán azotando Piura y otras regiones hasta el 22 de octubre: conoce las provincias en alerta, según el Senamhi

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la continuación de precipitaciones de fuerte intensidad en la costa norte y sierra centro y sur para los próximos días. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras o estás viajar a uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán el fenómeno climatológico?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 426 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera la presencia de lluvias, acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

En ese sentido, revelamos las provincias potencialemente bajo alerta de las regiones previstas por el Senamhi, según el pronóstico que tiene vigencia del martes 22 al jueves 24 de octubre:

Tumbes : Contralmirante Villar, Tumbes, Zarumilla

: Contralmirante Villar, Tumbes, Zarumilla Piura : Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara

: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara Cajamarca : Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz

: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz Huancavelica : Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja

: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja Ayacucho : Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán

: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán Arequipa: Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión

📣🌧️ #Aviso #Minam #Senamhi Del 20 al 22 de octubre, se registrarán precipitaciones (lluvia, granizo, aguanieve y nieve) en la costa norte y sierra. ✅ Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/JBQDzStRVj https://t.co/FqKm1MuBSx — Senamhi (@Senamhiperu) October 20, 2026

Para los días en mención se esperan acumulados de lluvia entre los 2 y 16 mm/día en la costa norte, 10 y 25 mm/día en la sierra norte, de 8 y 17 mm/día en la sierra centro y valores entre 8 y 15 mm/día en la sierra sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.