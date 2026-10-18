Papa León XIV agradece las oraciones en su primer Ángelus tras operación en el pulmón

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV reapareció este domingo 18 de octubre en el Ángelus y agradeció las oraciones de los fieles durante los últimos días, luego de someterse a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar. Además, el pontífice también expresó su reconocimiento al personal médico que lo atendió en el Policlínico Gemelli de Roma.

Papa León XIV reaparece en su primer Ángelus tras la operación en el pulmón

Desde el Vaticano, el Santo Padre compartió unas palabras con los fieles y destacó que esta experiencia le permitió sentirse más cerca de quienes atraviesan enfermedades y situaciones de fragilidad. Asimismo, manifestó su intención de retomar progresivamente sus actividades, con el respaldo de Dios y las oraciones de los creyentes.

"Deseo agradecer a todos los que han rezado por mí durante estos días. He sentido verdaderamente vuestro apoyo. ¡Gracias!", expresó el papa León XIV al dirigirse a los asistentes.

🇻🇦 El Papa León XIV agradece las oraciones recibidas en su primer Ángelus tras la operación de cáncer de pulmón. «Deseo agradecer a todos los que han rezado por mí durante estos días. He sentido verdaderamente vuestro apoyo. ¡Gracias! Expreso mi especial agradecimiento a los médicos, enfermeros y a todo el personal del Policlínico Gemelli. Esta experiencia me ha hecho sentir de manera especial la cercanía con quienes atraviesan una enfermedad y se encuentran en una situación de fragilidad. Superada esta delicada etapa, como sabéis, ahora retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones. ¡Gracias de nuevo! ¡Gracias a todos y feliz domingo!». 🙏🏻 Seguimos rezando por la plena recuperación del Santo Padre. #OremosPorLeónXIV — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 18, 2026

Papa León XIV agradece al personal médico tras su operación

Durante su mensaje, el pontífice dedicó unas palabras especiales a los médicos, enfermeros y demás trabajadores del Policlínico Gemelli, donde permaneció hospitalizado para recibir atención médica tras la intervención en el pulmón.

"Expreso mi especial agradecimiento a los médicos, enfermeros y a todo el personal del Policlínico Gemelli", señaló el Santo Padre.

El papa León XIV también reflexionó sobre cómo su paso por el hospital le permitió comprender de una manera particular la situación de las personas que conviven con una enfermedad o enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

"Esta experiencia me ha hecho sentir de manera especial la cercanía con quienes atraviesan una enfermedad y se encuentran en una situación de fragilidad", manifestó ante los fieles reunidos para el tradicional encuentro dominical.

Retomará gradualmente sus actividades

Tras superar esta etapa de su recuperación, el líder de la Iglesia católica confirmó que volverá de manera progresiva a sus compromisos, sin dejar de lado el acompañamiento espiritual de los creyentes.

"Superada esta delicada etapa, como sabéis, ahora retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones", afirmó.

El Ángelus marcó así su primer encuentro programado con los creyentes desde su salida del hospital el pasado sábado 17 de octubre. Al finalizar su intervención, el pontífice reiteró su agradecimiento a quienes se mantuvieron pendientes de su estado de salud.

Finalmente, con este mensaje, el papa León XIV agradeció las oraciones en su primer Ángelus tras la operación en el pulmón y reafirmó su voluntad de continuar con sus responsabilidades programadas de forma gradual.