Papa León XIV conversó con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, y pidió una tregua humanitaria con Rusia

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Vaticano informó que el papa León XIV sostuvo una comunicación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, para instarlo a cooperar con Rusia para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la ciudad de Oleshky y la evacuación de militares.

Papa León XIV se comunicó telefónicamente con Volodymyr Zelenski

El diálogo se ha realizado este lunes, 19 de octubre, y ha tenido como tema central lo que viene sucediendo en la ciudad ucraniana de Oleshky, localizada en la región de Jersón. Sobre esta el Santo Padre ha expresado su preocupación por la "grave situación" que en la actualidad atraviesa.

Además, ha recordado su petición de una tregua humanitaria que ya fue trasladada a Rusia, en su conversación con Vladímir Putin, presidente de dicho país, cuando aún permanecía en el hospital Gemelli de Roma tras ser operado por un cáncer de pulmón en el que se le extirpó un lóbulo inferior derecho.

En ese sentido, el máximo representante de la Iglesia católica en el mundo ha manifestado su deseo de que la colaboración de ambas partes permita que hasta Oleshky lleguen alimentos y asistencia sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil que se halla ahí asediada.

La conversación del papa León XIV con Vladímir Putin

El pasado 16 de octubre, desde la Santa Sede se dio a conocer que mientras el sumo pontífice venía recuperándose en el hospital Gemelli de Roma de su operación por cáncer de pulmón, mantuvo una comunicación vía telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Según un comunicado difundido por la Oficina de Prensa del Vaticano druante la llamada le solicitó al mandatario una tregua humanitaria en la ciudad ucraniana de Oleshky, donde de acuerdo las Naciones Unidas, se mantienen atrapadas alrededor de 1700 personas.

El texto institucional señala que el papa estadounidense-peruano "expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson, y pidió un alto el fuego que permita el envío de alimentos y asistencia médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil".

Desde el Vaticano informaron que este lunes, 19 de octubre, el papa León XIV conversó por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, para instarlo a cooperar con Rusia para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la ciudad de Oleshky.