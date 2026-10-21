¡Papa León XIV sí vendrá al Perú! Nuncio apostólico confirma viaje: "Lo esperamos con tanta alegría"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026, según confirmó el nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri durante el Desayuno Nacional de Oración, realizado este miércoles 21 de octubre en Lima.

El viaje del pontífice se mantiene pese a su reciente operación

El representante diplomático de la Santa Sede despejó así las dudas sobre la continuidad del recorrido tras la reciente intervención quirúrgica del pontífice.

"Esta mañana el Santo Padre ha dado la audiencia general y lo hemos visto restablecido. El viaje está confirmado. Lo esperamos con tanta alegría", declaró Gualtieri a EWTN News Español.

Además de confirmar el viaje, Gualtieri exhortó a la población a recibir al pontífice con disposición espiritual. El representante de la Santa Sede recordó el sentido pastoral de la visita y sostuvo que León XIV conoce la realidad nacional y llegará para fortalecer la fe de los fieles.

"Él conoce nuestro país y va a venir para confirmarnos en la fe", manifestó el nuncio, quien también animó a los peruanos a abrir sus corazones para acoger el mensaje del Santo Padre.

Las palabras del nuncio cobran relevancia debido a la preocupación generada por el estado de salud del líder de la Iglesia católica. El papa fue sometido a una operación en Roma, situación que motivó mayores precauciones en la organización de su próxima gira por América Latina.

Pese a este escenario, los preparativos para su llegada al territorio peruano continúan. Hasta el momento, la Santa Sede no ha anunciado oficialmente cambios en la realización del viaje apostólico, por lo que la visita se mantiene en el calendario previsto.

¿Qué ciudades visitará el papa León XIV?

Durante su permanencia en el Perú, el pontífice recorrerá Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La agenda contempla actividades pastorales y encuentros con representantes de distintos sectores de la sociedad, aunque las medidas de prevención relacionadas con su salud forman parte de las consideraciones para organizar el desplazamiento.

La planificación incluye precauciones adicionales ante posibles emergencias médicas. Entre ellas, se ha informado sobre la disponibilidad de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú acondicionado como ambulancia, debido a las exigencias de determinados trayectos del recorrido.

La visita también tendrá un significado especial por los vínculos personales del papa con el país. León XIV, cuyo nombre antes de asumir el pontificado era Robert Prevost, desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral en territorio peruano y fue obispo de Chiclayo entre 2014 y 2023.

En conclusión, la confirmación del nuncio apostólico mantiene las expectativas por el retorno de León XIV al Perú. Aunque su reciente operación ha obligado a extremar las medidas preventivas, la visita continúa programada para noviembre y se espera que reúna a miles de fieles en las ciudades incluidas en su recorrido.