Precio del dólar HOY en Perú, martes 13 de octubre: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio?

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió el precio del dólar hoy, 13 de octubre, en Perú? Mantenerse informado sobre a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), te permitirá tomar decisiones más acertadas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El precio del dólar en Perú registra nuevas cotizaciones este martes 13 de octubre, en una jornada en la que el tipo de cambio puede variar según el mercado, la entidad financiera y el horario de consulta, debido a distintos factores locales e internacionales como la ley de oferta y demanda, así como la incertidumbre política y económica, intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la política monetaria en EE. UU.

Para anticiparte al entorno fluctuante, lo ideal es conocer desde ya cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano, especialmente si piensas comprar o vender dólares en la mañana de hoy.

En ese sentido, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país, para que tomes decisiones más informadas e identifiques si es el momento ideal para realizar operaciones con esa moneda este martes.

MARTES 13 DE OCTUBRE Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la divisa este lunes 12 de octubre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,434 S/ 3,448

Los valores revelados por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revela que el dólar refleja una leve variación a la baja en comparación al día de ayer, lunes 12 de octubre, donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/ 3,450; mientras que la venta presentaba un valor de S/ 3,457.

Tipo de cambio del dólar paralelo: así cotiza el 13 de octubre

Otro dato importante que debes tomar en cuenta en la apertura de la jornada de este martes es el precio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en la mañana de este 13 de octubre es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,420 | Venta S/ 3,445.

Cotización del dólar paralelo u Ocoña este martes 13 de octubre.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, 12 de octubre?

El dólar cerró en S/ 3,4410 (con apertura de S/ 3,4375) ayer, lunes 12 de octubre, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Durante esa jornada, el tipo de cambio interbancario registró un promedio de S/ 3,4377, con un máximo de S/ 3,4410 y un mínimo de S/ 3,4300.

Por ello, quienes requieran comprar o vender el dólar en Perú durante este martes 13 de octubre deben verificar cuál es el precio y a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo y la Sunat para cuidar mejor su poder adquisitivo.