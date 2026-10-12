Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la divisa este lunes 12 de octubre?

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar hoy, 12 de octubre? Conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar este lunes 12 de octubre?

En el inicio de esta semana, hoy, lunes 12 de octubre, el precio del dólar sigue siendo un indicador económico que la ciudadanía, inversionistas y empresarios buscan conocer desde muy temprano, ya que el comportamiento de esa divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano influye en el costo de productos importados, valor de ahorros en esa moneda y compras en internet.

Identificar cuál es la cotización de esa divisa te permitirá tomar deciones más acertadas en un entorno fluctuante. Pues bien, el precio puede variar en el día debido a distintos factores locales e internacionales como la ley de oferta y demanda, así como otros que te mostramos a continuación:

El precio de las materias primas y las tasas impuestas por la Reserva Federal de EE.UU. (FED).

Factores locales: incertidumbre política y económica en Perú, intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que no fija el precio del dólar, pero interviene en el mercado cambiario para reducir la volatilidad brusca del tipo de cambio, ya sea comprando o vendiendo dólares.

Así que si estás pensando en realizar alguna operación financiera con dólares este lunes 12 de octubre, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

LUNES 12 DE OCTUBRE Precio del dólar HOY en Perú: conoce la cotización del tipo de cambio para este domingo 11 de octubre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,450 S/ 3,457

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo hoy?

Ten en cuenta que durante los fines de semana, la Sunat no actualiza su valor, ni feriados. Además, si deseas realizar pagos o planificar determinadas operaciones con dólares, debes identificar también el precio de la moneda no solo en el mercado oficial, sino también en las casas de cambio o el mercado paralelo en Perú, ya que puede ser diferente al tipo de cambio promedio reportado por las entidades oficiales.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña, es el siguiente esta mañana, lunes 12 de octubre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,425 | Venta S/3,450.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 12 de octubre.

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

Antes de comprar o vender dólares hoy en Perú, también podrías revisar el precio de la divisa no solo en la Sunat o el BCRP, sino también en entidades como el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

En tal sentido, recuerda que la cotización podría registrar cambios respecto al cierre de la jornada anterior. Por ello, se recomienda consultar el precio y tipo de cambio del dólar previo a realizar alguna operación hoy en Perú.