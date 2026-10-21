Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la divisa este miércoles 21 de octubre?

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Conoce cuál es el valor actual de la divisa y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este miércoles 21 de octubre, en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Así cotiza el precio del dólar hoy: tipo de cambio Sunat

Inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general busca información que les permita conocer cuál es el precio de la moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano antes de realizar alguna operación en la mañana de hoy, miércoles 21 de octubre. Pues bien, el valor de la divisa puede variar respecto a la cotización del cierre del día de ayer debido a distintos factores locales e internacionales.

Así que para cuidar mejor tu poder adquisitivo antes de cambiar dólares por soles o viceversa, se aconseja conocer primero cuál es el comportamiento del dólar. En ese marco, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3,428 S/ 3,436

Estas cifras del organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), muestran una leve variación a la baja respecto a los precios revelados para el día de ayer, 20 de octubre, donde la compra del dólar era de S/ 3,434 y la venta correspondía a S/ 3.447. Verificar la tasa en el momento exacto de tu transacción es vital para asegurarte de que estás obteniendo un trato justo y actualizado.

Tipo de cambio del dólar paralelo este 21 de octubre

El tipo de cambio hoy en Perú es un indicador económico clave para tomar decisiones financieras, ya sea que necesites comprar dólares, venderlos, pagar una deuda en moneda extranjera o calcular el valor real de tus ahorros.

Por ello, consultar el precio de la divisa en el mercado oficial es ideal, pero también es bueno identificar a cuánto cotiza en el mercado paralelo o las casas de cambio en Perú para tomar una decisión más informada. De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña es la siguiente en la apertura de este miércoles 21 de octubre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,415 | Venta S/ 3,435.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 21 de octubre.

¿En cuánto cerró el precio del dólar ayer, 20 de octubre?

Antes de revisar la cotización de este miércoles, es importante recordar que ayer, 20 de octubre, el dólar cerró alrededor de S/ 3,4270 (con apertura de S/ 3,4375). Durante esa misma jornada, el tipo de cambio interbancario registró un promedio de S/ 3,4302, con un máximo de S/ 3,4350 y un mínimo de S/ 3,4250, de acuerdo con las referencias disponibles en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En resumen, recuerda que verificar el precio y la cotización del tipo de cambio del dólar hoy en Perú, antes de realizar un cambio permite aprovechar mejores tasas y evitar pérdidas por volatilidad del mercado.