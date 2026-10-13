Recuperación del papa sería de tres a cuatro semanas si evoluciona favorablemente, según cirujano

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la operación a la que fue sometido este martes 13 de octubre el papa León XIV, habiéndosele detectado una lesión cancerígena pulmonar, el Dr. José Palacios estimó que si el tratamiento a suministrarle es eficaz, en un plazo máximo de cuatro semanas, el santo padre podría estar recuperado al 100 %.

Si bien es cierto que la Santa Sede indicó que la operación ha sido "exitosa", el también jefe de la cirugía de tórax del hospital Guillermo Almenara fue cauto, debido a que su mejoría dependerá de muchos factores, en medio de su viaje agendado al Perú, Argentina y Uruguay en noviembre próximo.

Resultados postoperatorios determinarán el tratamiento que el papa deberá realizar

El galeno precisó que ante al sospecha de cáncer pulmonar, la intervención tuvo que programarse rápidamente para evitar mayores complicaciones para la salud del pontífice. En ese sentido, destacó que la operación se haya realizado a través de una vía mínimamente invasiva, puesto que, le permitirá recuperarse más rápido.

Según el reporte oficial del Vaticano, León XIV permaneció en el quirófano durante unas tres horas y la intervención duró aproximadamente 90 minutos. Posteriormente, tal como exige esta clase de cirugías, el santo padre estuvo bajo observación, para luego iniciar su proceso de reposo en el nosocomio.

Sobre la adenocarcinoma detectada, el médico recordó que recién se sabrá el tratamiento que recibirá el papa luego de los estudios realizados al tumor extirpado. Esto permitirá saber si el cáncer está localizado o si se ha diseminado. Agregó que, la primera probabilidad es alta por tratarse de un nódulo pulmonar pequeño.

"La intención de la cirugía puede llegar a ser curativa, pero eso lo veremos después, cuando tengamos todo el resultado definitivo de la pieza operatoria que se retiró. Obviamente, dependiendo de ese estadiaje será evaluado por el oncólogo para decir si se va a requerir un tratamiento adicional. El tratamiento es multidisciplinario y el seguimiento es diario", mencionó.

Presidenta Keiko Fujimori se pronuncia por diagnóstico al santo padre

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, envió un mensaje de solidaridad y de pronta recuperación al papa León XIV. A través de sus redes sociales, la mandataria no fue ajena a la expectativa y preocupación mundial por el estado de salud del santo padre.

La jefa de Estado se unió a la cadena de oración por el bienestar y sanación del sumo pontífice. Como se recuerda, estará con descanso médico, en primera instancia, por los siguientes siete días, período que podría aumentar dependiendo de su proceso de recuperación.

En ese contexto, y siendo octubre el mes morado, Fujimori Higuchi encomendó su mejoría al Señor de los Milagros; asimismo, le pidió a Dios -en nombre de todos los peruanos- que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado.

"Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento. Santo padre, esta tierra, que también es su hogar, lo abraza con inmenso cariño. Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones, así como usted tantas veces nos ha acompañado con las suyas", escribió.

Los peruanos recibimos con profunda tristeza la noticia sobre la salud de nuestro querido Papa León XIV. Le pedimos a Dios que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado. Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento. Santo Padre, esta tierra, que también es su hogar, lo abraza con inmenso cariño. Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones, así como usted tantas veces nos ha acompañado con las suyas. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 14, 2026

Nuestro país está a la expectativa de su proceso de recuperación. Fieles católicos empiezan a asistir a diversas iglesias a orar por su salud.