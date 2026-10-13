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Keiko Fujimori envía mensaje al papa León XIV tras ser diagnosticado con cáncer pulmonar: "Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones"

A través de sus redes sociales oficiales, la presidenta Keiko Fujimori envió un mensaje al papa León XIV, diagnosticado con cáncer pulmonar. En ese sentido, encomendó su recuperación, a través de las oraciones, al Señor de los Milagros.

Gobierno declara de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú
Gobierno declara de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú (Foto: Composición Exitosa)

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/10/2026

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La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, envió un mensaje de solidaridad y de pronta recuperación al papa León XIV, diagnosticado con cáncer al pulmón durante la intervención a la que fue sometido este martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

A través de sus redes sociales, la mandataria no fue ajena a la expectativa y preocupación mundial por el estado de salud del santo padre, quien agendó visitar nuestro país del 11 al 16 de noviembre próximo, así como a Argentina y Uruguay

(Noticia en desarrollo...)

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