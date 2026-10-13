Keiko Fujimori envía mensaje al papa León XIV tras ser diagnosticado con cáncer pulmonar: "Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, envió un mensaje de solidaridad y de pronta recuperación al papa León XIV, diagnosticado con cáncer al pulmón durante la intervención a la que fue sometido este martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

A través de sus redes sociales, la mandataria no fue ajena a la expectativa y preocupación mundial por el estado de salud del santo padre, quien agendó visitar nuestro país del 11 al 16 de noviembre próximo, así como a Argentina y Uruguay.

(Noticia en desarrollo...)