Antecedente genético habría sido determinante en el diagnóstico de cáncer pulmonar del papa León XIV

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El antecedente genético familiar cumplió un rol determinante en la salud del papa León XIV tras ser diagnosticado con cáncer pulmonar, según explicó el neumólogo Dénis Valer. En entrevista para Exitosa, el especialista sostuvo que la sospecha médica se orientó a un adenocarcinoma dada la ausencia de consumo de tabaco u otras sustancias nocivas en el paciente.

Factores hereditarios y la hipótesis médica de un adenocarcinoma pulmonar

El experto en salud respiratoria detalló las razones técnicas por las cuales este tipo de tumor suele manifestarse en personas sin hábitos de fumador habitual. Explicó que, en este tipo de perfiles clínicos, las mutaciones genéticas heredadas constituyen el factor de riesgo principal para el desarrollo de la enfermedad. Por ello, la historia médica de la familia cercana orientó el trabajo preventivo del equipo de especialistas.

"La sospecha que teníamos respecto a la posibilidad diagnóstica de un adenocarcinoma de una persona que no tiene antecedentes nocivos como el consumo de tabaco o la aspiración de otras sustancias definitivamente el diagnóstico más probable tendría que ser un adenocarcinoma", señaló.

El médico hizo hincapié en la trascendencia de la línea sanguínea directa al momento de evaluar los riesgos oncológicos en el Santo Padre. Cabe recordar que la madre del pontífice, Mildred Agnes Martínez, falleció en 1990 tras luchar contra un cuadro de cáncer y someterse a tratamientos de quimioterapia. Asimismo, su hermano mayor, Louis Prevost, afronta un diagnóstico similar por el que debe recibir intervención médica especializada.

"Ahí juegan de manera importante lo que vienen a ser los antecedentes genéticos y más aún teniendo un hermano", indicó.

Detalles de la cirugía en el Vaticano y comunicado sobre la recuperación

A través de sus canales oficiales, la Santa Sede confirmó que el sumo pontífice fue intervenido por el equipo liderado por el cirujano Stefano Margaritora. Aunque en un inicio la operación estaba programada para tratar un nódulo pulmonar, los estudios intraoperatorios determinaron la presencia del tejido oncológico.

El cuerpo médico del nosocomio informó que el procedimiento quirúrgico concluyó con éxito y no se registraron complicaciones durante el desarrollo de la anestesia. Tras culminar la operación, el papa León XIV despertó con normalidad en la sala de recuperación y fue trasladado a su habitación asignada.

"Encomendamos la salud y recuperación de nuestro querido papa León XIV a la santísima Virgen de Fátima, precisamente hoy, 13 de octubre, aniversario de su última aparición", indicó el comunicado del Vaticano.

En ese sentido, el papa León XIV continuará su proceso de recuperación bajo el monitoreo permanente de su equipo médico para asegurar su progresivo retorno a las actividades pastorales. Diversas diócesis han sumado jornadas de oración por su pronta reaparición pública.