Retiro de AFP: Comisión de Economía inició debate y propuesta final se definiría hoy

13/12/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión de Economía del Congreso tendrá hoy una sesión clave para definir la propuesta que sería un séptimo retiro de fondos de la Administradora del Fondo de Pensiones (AFP).

Sobre posible retiro de AFP

Durante dicha sesión, el congresista José Luna de Podemos Perú presentó una cuestión previa para que el proyecto de retiro de fondos se pueda ver por separado de la reforma previsional.

Sin embargo, su planteamiento no alcanzó los votos suficientes, por lo que ambos temas quedaron agrupados en un mismo proyecto de ley.

Tras ello, el parlamentario Jorge Montoya del partido Renovación Popular propuso un cuarto intermedio para pulir algunos detalles sobre el proyecto de reforma previsional, lo cual fue aceptado por el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla.

Propuesta permitiría retiro de 2 UIT

Es importante recalcar que, a la salida de la sesión, Revilla refirió que la propuesta de la Comisión de Economía es permitir un retiro de fondos de AFP de 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), solamente para aquellos que se encuentran desempleados por lo menos durante seis meses.

"La Comisión de Economía propone un retiro de 2 UIT, para los que tienen seis meses sin trabajo. Esa es una propuesta, pero aún está en debate en el pleno de la Comisión. Faltan afinar detalles y montos, pues posiblemente la propuesta podría aperturarse un poco más", señaló Revilla para Canal N.

No obstante, no descartó que esta propuesta pueda ser modificada durante el debate que se realizaría hoy, a partir de las 10 de la mañana. Esto con el objetivo de que haya un retiro que auxilie a aquellos que tengan mayores problemas económicos.

"Lo ideal es que se apruebe todo, la reforma del sistema previsional, con pensión mínima, y que haya un retiro que auxilie a los que tienen mayores problemas económicos", recalcó.

Sobre devolución de aportes a fonavistas

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, anunció que entre hoy o mañana se publicaría el reglamento de ley que permitirá la devolución de aportes al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI).

"Creo que el reglamento de la ley se debe publicar mañana o pasado mañana. En ese sentido, como Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), vamos a seguir brindándole apoyo necesario a la Comisión", declaró Contreras.

Además de esta situación, se informó que la Comisión de Economía del Congreso tendrá hoy una sesión clave para definir la propuesta que sería un séptimo retiro de fondos de la Administradora del Fondo de Pensiones (AFP).