Señor de los Milagros: drones y más de mil trabajadores resguardarán procesión del 28 de octubre por orden municipal

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de fieles acompañarán al Señor de los Milagros este miércoles 28 de octubre durante su cuarto recorrido procesional. Para resguardar a los asistentes, la Municipalidad de Lima movilizará a más de mil trabajadores como parte del plan "Mes Morado en Lima", que contempla acciones de prevención, vigilancia y orientación en el Centro Histórico y Breña.

Drones y cámaras vigilarán las zonas de mayor concentración

Los drones municipales y las cámaras de videovigilancia permitirán supervisar la procesión en tiempo real, con especial atención a los puntos críticos y los espacios con mayor afluencia de personas. El objetivo es detectar posibles incidentes y facilitar una respuesta oportuna.

Plan de seguridad para la cuarta procesión del Señor de los Milagros

Además, los integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES) utilizarán cámaras corporales, conocidas como bodycams, para registrar sus intervenciones. El despliegue contará también con serenos, la Brigada Canina y el equipo de Rescate.

Recorrido incluirá el Centro Histórico y Breña

La imagen partirá del Santuario de Las Nazarenas y avanzará por vías como las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte. La jornada incluirá su paso por Breña, donde los devotos rendirán homenaje al Cristo Moreno antes de su retorno al templo.

La Gerencia de Movilidad Urbana apoyará el ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal para facilitar el desplazamiento de los asistentes y reducir las afectaciones a la circulación.

Personal de tránsito se encargará de agilizar la circulación vehicular y peatonal

Instalarán una carpa para atender a personas extraviadas

La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres habilitará una carpa destinada a asistir a quienes se encuentren extraviados o desorientados durante la procesión. Este servicio buscará facilitar su reencuentro con sus familiares.

La atención dará especial prioridad a niños y adultos mayores, como parte de las medidas de protección previstas para la jornada religiosa.

El operativo municipal se desarrollará en coordinación con la Policía Nacional y las instituciones competentes. La intervención conjunta busca que el penúltimo recorrido del Señor de los Milagros transcurra de manera segura y ordenada, con vigilancia y servicios de asistencia para los asistentes.