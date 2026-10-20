Señor de los Milagros: enfrentamiento entre fiscalizadores y ambulantes deja un herido en procesión

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La procesión del Señor de los Milagros terminó marcada por un enfrentamiento entre fiscalizadores municipales y comerciantes ambulantes en la avenida Tacna, en el Centro de Lima. El incidente ocurrió durante el tercer recorrido y dejó un trabajador municipal herido tras recibir un golpe en la cabeza.

Gresca en la avenida Tacna durante el operativo municipal

Según Panamericana Televisión, el enfrentamiento se produjo cuando el personal de fiscalización intentaba despejar la vía ocupada por vendedores ambulantes, cerca de la iglesia de Las Nazarenas. La intervención derivó en momentos de violencia, mientras la procesión se desarrollaba en esta zona del centro histórico limeño.

Durante la gresca, las personas involucradas lanzaron piedras, botellas de vidrio, palos y sillas de plástico. También se reportó el uso de trozos de concreto y otros objetos contundentes. Estos elementos quedaron esparcidos en la avenida, donde fue necesario retirar los residuos después del enfrentamiento.

Uno de los hechos reportados fue la agresión contra un trabajador municipal, quien recibió un golpe con una silla de plástico en la cabeza. Según indica el reporte, el fiscalizador necesitó atención médica y fue auxiliado por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

Qué se sabe del enfrentamiento entre ambulantes y fiscalizadores

Este incidente ocurrió en medio del tercer recorrido del Señor de los Milagros, cerca a Las Nazarenas. La intervención municipal buscaba retirar a los comerciantes informales de la avenida Tacna y mantener despejado el espacio por donde transitaban los asistentes a la actividad religiosa.

El reporte de Buenos Días Perú permitió ver como la gresca aumentaba y algunos fieles se alejaban ante los disturbios. La presencia de objetos lanzados durante la gresca obligó a prestar atención a las condiciones de seguridad en la vía, mientras el personal municipal intervenía en la zona.

La disputa se dio cerca de procesión.

El caso dejó como principal hecho confirmado el enfrentamiento durante el operativo municipal y la lesión de un trabajador de fiscalización. Para establecer las responsabilidades, se requiere conocer las versiones oficiales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los testimonios de los comerciantes y los detalles de las actuaciones policiales, si las hubiera.

La gresca entre fiscalizadores y ambulantes en la avenida Tacna, durante la procesión del Señor de los Milagros, volvió a poner la atención sobre el ordenamiento del comercio informal en el Centro de Lima. Los reportes de Panamericana mostraron el lanzamiento de objetos y un trabajador herido, sin precisar todas las circunstancias que originaron el conflicto.