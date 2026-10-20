Señor de los Milagros: reportan hasta 600 atenciones médicas por golpes de calor durante procesiones

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las procesiones del Señor de los Milagros en Lima dejaron entre 500 y 600 atenciones médicas durante las primeras jornadas de octubre, según indicó un reporte de Panamericana Televisión. Estos casos están relacionados con golpes de calor y otras descompensaciones que requirieron asistencia durante los recorridos religiosos.

Adultos mayores concentran parte de las atenciones médicas

Durante el segundo recorrido, realizado el 18 de octubre, se reportaron 158 personas atendidas y dos pacientes trasladados a establecimientos de salud. Entre las emergencias registradas figuraron desmayos, caídas y problemas relacionados con la exposición al calor.

En la primera procesión, realizada el 3 de octubre, también se reportaron numerosas atenciones. El balance del Ministerio de Salud (Minsa) contabilizó cerca de 90 personas atendidas por descompensaciones y golpes de calor durante esa jornada.

Por su parte, EsSalud informó que atendió a 104 fieles durante la primera salida del Señor de los Milagros. De acuerdo con la entidad, el 80 % de las personas asistidas eran adultos mayores. Los casos incluyeron deshidratación, hipotensión, golpes de calor y caídas.

Estas cifras corresponden a reportes de diferentes entidades y servicios médicos, por lo que no deben sumarse directamente al balance acumulado de las procesiones. Los registros también incluyen problemas de salud distintos de los golpes de calor, como alteraciones de la presión arterial y desmayos.

Brigadistas y puestos médicos brindaron asistencia a los fieles

Según el reporte televisivo, el dispositivo de atención durante las procesiones incluyó siete puestos médicos, cinco pertenecientes al Minsa y dos a EsSalud. Además, se desplegaron entre 150 y 200 brigadistas para atender a los asistentes durante los recorridos por el centro de Lima.

El despliegue sanitario buscó responder a las emergencias que pudieran presentarse entre los devotos, especialmente ante las altas temperaturas y las aglomeraciones. Los adultos mayores fueron identificados entre los grupos que requieren mayor atención durante estas actividades religiosas.

Atención de EsSalud.

Entre las recomendaciones para quienes participan en las procesiones figuran mantenerse hidratados, utilizar sombreros de ala ancha y aplicarse protector solar. También se aconseja prestar atención a los niños pequeños y evitar que permanezcan durante periodos prolongados en zonas expuestas al sol.

Las personas que presenten mareos, debilidad u otros síntomas de descompensación deben solicitar asistencia médica. Estas medidas buscan reducir los riesgos asociados con la exposición al calor durante los recorridos religiosos.

El balance difundido reporta entre 500 y 600 atenciones médicas durante las primeras procesiones del Señor de los Milagros. Los registros comprenden golpes de calor y otras emergencias, mientras que los puestos médicos y brigadistas brindaron apoyo a los fieles durante las jornadas de octubre.