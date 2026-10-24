SISMO de 4.6 remece Perú HOY, sábado 24 de octubre: conoce el epicentro, según el reporte del IGP

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo de 4.6 ha sido registrado en el Perú esta tarde de sábado 24 de octubre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce el epicentro de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo de 4.6 hoy en Perú, ¿cuál fue el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de movimientos en el país.

Dicha ocasión, el temblor tuvo un impacto con una magnitud de 4.6 fue registrado durante la tarde de este sábado 24 de octubre, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 15:57 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 43 kilómetros al SE de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0749 Fecha y Hora Local: 24/10/2026,15:57:01 Fecha y Hora UTC: 24/10/2026,20:57:01 Magnitud: 4.6 Profundidad: 78 km Latitud: -4.00 Longitud: -80.46 Intensidad: III Zorritos Referencia: 43 km al SE de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes https://t.co/E6DZCIJoBA https://t.co/guSFJDSTjh — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 24, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0749, el evento tuvo una profundidad de 78 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -4.00, longitud -80.46 y la intensidad registrada fue de III en Tumbes.

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