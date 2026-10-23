Tumbes en ALERTA ROJA por lluvias extremas: Senamhi advierte precipitaciones hasta el domingo 25 de octubre

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico ante la previsión de lluvias de fuerte a extrema intensidad en la costa norte y la sierra del país desde este viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre. La región Tumbes concentra una de las principales preocupaciones debido al nivel de intensidad previsto para las precipitaciones.

Tumbes afrontará lluvias extremas y posibles emergencias

Según la información difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), este viernes podrían registrarse lluvias intensas de nivel rojo en las provincias tumbesinas de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora. Además, se advierte sobre la posible activación de quebradas, una situación que podría incrementar el peligro en sectores vulnerables de la región.

La alerta también comprende la costa interior de Piura, donde se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad. En esta región, el COEN identificó riesgo de activación de quebradas en las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón.

Además de Tumbes y Piura, el aviso meteorológico del Senamhi comprende otras regiones del país. Las precipitaciones también podrían afectar a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. En la sierra se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad y posible caída de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

¿Cuánto lloverá en la costa y sierra del Perú?

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, las precipitaciones podrían intensificarse durante el sábado 24 de octubre. Para esa jornada, los acumulados previstos en la costa norte oscilarán entre 4 y 40 milímetros por día, mientras que para este viernes se estiman valores de entre 4 y 30 milímetros diarios.

En la sierra norte también se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, además de granizo en localidades situadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

El pronóstico para el sábado incluye acumulados de entre 10 y 25 milímetros por día en la sierra norte, de 8 a 15 en la sierra central y de 6 a 24 en la sierra sur.

Por otro lado, la posible activación de quebradas representa un riesgo adicional, pues puede provocar el desplazamiento de agua, lodo y piedras hacia caminos, viviendas e infraestructura ubicados en áreas expuestas.

Frente a las condiciones meteorológicas previstas, se recomienda evitar cruzar quebradas activas o cauces cuyo caudal haya aumentado, así como seguir las indicaciones de las autoridades locales y de Defensa Civil.