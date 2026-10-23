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Se sigue atando cabos

Susalud investiga presunta desaparición de bebé de un embarazo gemelar en el Hospital Carrión del Callao

La Superintendencia Nacional de Salud inició una investigación por la presunta desaparación de uno de los bebés de un embarazo gemelar en el recinto médico. Entidad recopiló documentación para esclarecer lo sucedido.

Susalud investiga presunta desaparición de bebé en el Hospital Carrión
Susalud investiga presunta desaparición de bebé en el Hospital Carrión (Composición Exitosa)

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/10/2026

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Mediante un comunicado publicado este viernes 23 de octubre, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) señaló que un equipo de la Intendencia de Protección de Derechos en Salud acudió inmediatamente al establecimiento hospitalario y al centro donde la paciente recibió sus controles prenatales.

La intervención tuvo como objetivo obtener información sobre los procedimientos realizados durante la atención. A partir de los hallazgos y los documentos reunidos, la institución formalizó la investigación del caso, sin adelantar conclusiones sobre las circunstancias denunciadas.

Asimismo, precisó que mantiene comunicación y acompañamiento continuo con la paciente y sus familiares directos mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes. Susalud también reafirmó su compromiso de proteger los derechos en salud de la ciudadanía y aseguró que continuará vigilante para garantizar una atención segura y de calidad.

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La familia sostiene que los controles prenatales y las ecografías registraban dos fetos, pero que después de la cesárea únicamente recibió a una recién nacida. Esta versión forma parte de los hechos que deben esclarecerse mediante las investigaciones.

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Por su parte, el Hospital Carrión indicó que las historias clínicas, los registros de ingreso, las actas de nacimiento y las bitácoras de enfermería permanecen resguardados. Además, manifestó su disposición a entregar la documentación y la información técnica solicitadas formalmente por las autoridades.

Control del Embarazo Normal y de Riesgo - Instituto Dra. Gómez Roig
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El establecimiento señaló que el Ministerio Público ya tomó conocimiento del caso y pidió evitar especulaciones. Aunque sostuvo que una revisión preliminar mostraría cumplimiento de las guías asistenciales, esa afirmación no constituye una conclusión de las investigaciones.

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En paralelo, el Ministerio de la Mujer brinda asesoría legal y apoyo psicológico a la familia mediante el CEM Bellavista. El esclarecimiento del caso requiere contrastar los registros médicos y las declaraciones, mientras las entidades involucradas mantienen el acompañamiento a los familiares durante el proceso.

El caso permanece bajo investigación, sin conclusiones definitivas sobre lo ocurrido. Mientras se revisa la documentación recabada, Susalud mantiene el acompañamiento a la paciente y a sus familiares, y reafirma su compromiso de velar por la protección de sus derechos en salud.

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