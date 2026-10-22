RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Virales
Inesperada escena

No llegaba el doctor y el papá terminó recibiendo a su propio bebé en el parto: caso viral en redes

Un padre de familia terminó recibiendo a su propio bebé con las manos, ya que el médico que debía atender a su esposa no llegó a tiempo. El caso se volvió viral en las redes sociales.

Padre recibió a su bebé ante la ausencia del doctor.
Padre recibió a su bebé ante la ausencia del doctor. (Composición Exitosa)

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 22/10/2026

Síguenos en Google News Google News

¡Actuó de inmediato! Un padre de familia terminó recibiendo a su propio bebé en el parto, debido a que el doctor que debía atender a su pareja aún no llegaba. El caso se volvió viral en las redes sociales. 

Tuvo que actuar tras la ausencia del doctor

Una pareja ha remecido las redes sociales. Pues bien, de acuerdo al material audiovisual difundido en diversas plataformas, se observa una inesperada situación durante un parto que se adelantó.

Lo que debía desarrollarse bajo la atención de un profesional de la salud terminó convirtiéndose en una experiencia que quedó captada en video por, aparentemente, un familiar de la pareja. La madre comenzó con el trabajo de parto y la situación avanzó con mayor rapidez de la que se esperaba.

Mientras esperaban la llegada del doctor, la familia se enfrentó a un momento de tensión debido a que el nacimiento era inminente. Ante esa situación y la preocupación de que algo malo suceda, el padre tuvo que intervenir de inmediato para recibir a su propia bebé. 

El médico demoró en llegar al parto: inesperada escena

En la escena se ve al hombre asomarse para recibir a su bebé, pero no estaba solo, ya que a pesar de que el doctor no se encontraba dentro del recinto, la pareja estaba acompoñada de enfermeras que trataban de alistar los implementos necesarios que ayuden a la llegada de la menor.

Mujer compraba videojuegos para mantener a su esposo entretenido en casa y alejado de otras mujeres
Lee también

Mujer compraba videojuegos para mantener a su esposo entretenido en casa y alejado de otras mujeres

Con mucha calma y serenidad, el padre logró sostener fuertemente a su bebé y darle la bienvenida a su vida. Las enfermeras quedaron asombradas con la reacción del hombre en un momento, en el que otros hubieran reaccionado distinto: hasta el punto de desmayarse de la impresión del parto.

Reacción al video del padre que ayudó en el parto de su esposa

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de reacciones. Algunas personas no dudaron en aplaudir la rápida reacción del hombre, mientras que otros cuestionaron al doctor por no llegar a tiempo en un momento tan importante.

"Menos mal y estaba ahí porque el resto, de un lado para el otro, y nadie prestaba atención", "un verdadero hombre que resuelve él mismo y no se esperanza en nadie", "así cada padre debe recibir a su hijo en todos los hospitales a nivel mundial para que vean lo que pasa la madre tanto en dolor y el de asombroso que es recibir o ver un parto", expresaron algunos usuarios al video compartido por @offipanama.

Es así como un nuevo caso ha remecido las redes sociales: un doctor no alcanzó a llegar a tiempo a un parto y el padre, con total calma tuvo que entrar en acción para recibir a su bebé.

Temas relacionados Bebé doctor Papa parto viral VIRALES

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA