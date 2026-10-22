No llegaba el doctor y el papá terminó recibiendo a su propio bebé en el parto: caso viral en redes

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

¡Actuó de inmediato! Un padre de familia terminó recibiendo a su propio bebé en el parto, debido a que el doctor que debía atender a su pareja aún no llegaba. El caso se volvió viral en las redes sociales.

Tuvo que actuar tras la ausencia del doctor

Una pareja ha remecido las redes sociales. Pues bien, de acuerdo al material audiovisual difundido en diversas plataformas, se observa una inesperada situación durante un parto que se adelantó.

Lo que debía desarrollarse bajo la atención de un profesional de la salud terminó convirtiéndose en una experiencia que quedó captada en video por, aparentemente, un familiar de la pareja. La madre comenzó con el trabajo de parto y la situación avanzó con mayor rapidez de la que se esperaba.

Mientras esperaban la llegada del doctor, la familia se enfrentó a un momento de tensión debido a que el nacimiento era inminente. Ante esa situación y la preocupación de que algo malo suceda, el padre tuvo que intervenir de inmediato para recibir a su propia bebé.

El médico demoró en llegar al parto: inesperada escena

En la escena se ve al hombre asomarse para recibir a su bebé, pero no estaba solo, ya que a pesar de que el doctor no se encontraba dentro del recinto, la pareja estaba acompoñada de enfermeras que trataban de alistar los implementos necesarios que ayuden a la llegada de la menor.

Con mucha calma y serenidad, el padre logró sostener fuertemente a su bebé y darle la bienvenida a su vida. Las enfermeras quedaron asombradas con la reacción del hombre en un momento, en el que otros hubieran reaccionado distinto: hasta el punto de desmayarse de la impresión del parto.

Reacción al video del padre que ayudó en el parto de su esposa

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de reacciones. Algunas personas no dudaron en aplaudir la rápida reacción del hombre, mientras que otros cuestionaron al doctor por no llegar a tiempo en un momento tan importante.

"Menos mal y estaba ahí porque el resto, de un lado para el otro, y nadie prestaba atención", "un verdadero hombre que resuelve él mismo y no se esperanza en nadie", "así cada padre debe recibir a su hijo en todos los hospitales a nivel mundial para que vean lo que pasa la madre tanto en dolor y el de asombroso que es recibir o ver un parto", expresaron algunos usuarios al video compartido por @offipanama.

Es así como un nuevo caso ha remecido las redes sociales: un doctor no alcanzó a llegar a tiempo a un parto y el padre, con total calma tuvo que entrar en acción para recibir a su bebé.