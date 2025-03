Un eclipse solar parcial ocurrirá en los próximos días: ¿Cuándo y dónde ver este evento astronómico?

24/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un eclipse parcial del Sol ocurrirá este mes de marzo. Con los primeros brillos del amanecer, la Luna se colocará entre el astro rey y la Tierra, generando un escenario espectacular que podrá ser visto en distintas partes del mundo. En la siguiente nota, conoce todos los detalles para no perderte este fascinante evento astronómico.

Eclipse solar parcial: ¿Cuándo y dónde verlo?

De acuerdo con la Administración Nacional Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), este suceso se desarrollará a primeras horas del sábado 29 de marzo. Además, la agencia espacial estadounidense señala que podrá ser registrado en gran parte del hemisferio norte, incluyendo zonas de América del Norte y Sur, Europa, Asia y África.

En esa línea, la NASA precisa que los horarios del eclipse varían dependiendo de la ubicación en donde se aprecie. Por ejemplo, en gran parte del continente americano iniciará su curso durante el amanecer. En el caso de Europa occidental y el noroeste de África, empezará entre media mañana aproximándose al mediodía. Por ultimo, en el este europeo y el norte de Asia, este ocurrirá por la tarde o al iniciar la noche.

En tales circunstancias, el eclipse alterará la forma del Sol, puesto a que se mostrará una especie de 'media luna' que va ascendiendo de manera lenta. Si bien en la mayoría de lugares se apreciará una creciente del astro, el estado de Maine (EE.UU.) podría registrar un 'doble amanecer', término que se atribuye cuando la media luna solar se observa desde dos puntos distintos en el horizonte.

(Difusión)

Estos son los horarios del eclipse

Por otro lado, la NASA estableció horarios para que la población, en algunos lugares, pueda apreciar este fascinante espectáculo astronómico. Cabe destacar que, el único país de Sudamérica que captará el evento será Surinam.

Ciudad Comienzo del eclipse parcial Máximo Cobertura Final del eclipse parcial Baltimore, Maryland (EE.UU.) 6:55 a.m. 6:57 a.m. 3% 7:02 a.m. Boston, Massachusetts (EE.UU.) 6:31 a.m. 6:38 a.m. 43% 7:07 a.m. Búfalo, Nueva York (EE.UU.) 7:02 a.m. 7:05 a.m. 2% 7:09 a.m. Nueva York, Nueva York (EE.UU.) 6:44 a.m. 6:46 a.m. 22% 7:04 a.m. Filadelfia, Pensilvania (EE.UU.) 6:49 a.m. 6:51 a.m. 12% 7:03 a.m. Portland, Maine (EE.UU.) 6:27 a.m. 6:30 a.m. 64% 7:10 a.m. Washington D.C. (EE.UU.) 6:56 a.m. 6:59 a.m. 1% 7:01 a.m. Madrid (España) 10:48 a.m. 11:40 a.m. 21% 12:33 p.m. Paramaribo (Surinam) 6:40 a.m. 6:42 a.m. 1% 6:47 a.m.

Dentro de los alcances, la NASA recomienda no mirar directamente al Sol sin la protección adecuada, como por ejemplo, anteojos especiales para eclipses. Se espera que la agencia espacial transmita en vivo este eclipse solar parcial, para que así miles de fanáticos de la astronomía contemplen este fantástico evento.