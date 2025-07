Funcionaria de la MML responsable de la adquisición de sangrecita de pollo a las ollas comunes fue investigada por presunta corrupción

11/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la denuncia reportada por las madres de la Olla Común "Nueva Esperanza del Perú" de San Juan de Lurigancho por la entrega de sangrecita de pollo en aparente estado de putrefacción a manos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la periodista de "Salud con Lupa", Alicia Tovar, recordó que la actual gerente de Desarrollo Humano de la institución edil cuenta con antecedentes por presuntos actos de corrupción, incluso desde la época de pandemia.

En diálogo con Karina Novoa, recordó esta noche las investigaciones hacia Isabel Ayala Melgarejo, una funcionaria muy cercana al burgomaestre capitalino y que, sería la primera responsable de la exposición a la salud de cientos de personas en condición de vulnerabilidad del distrito más grande de Lima Metropolitana.

Cuestiona cargo de funcionaria municipal

En entrevista en "Informamos y Opinamos", Alicia Tovar cuestionó que la funcionaria municipal se haya reunido en cinco ocasiones entre 2023 y 2025 con Rodrigo Ramos Rojas, gerente de la Corporación Josemaría, una de las empresas que conforman el Consorcio San Josemaría, siendo esta, la única empresa que postuló - y obviamente ganó - la licitación realizada por la MML para la entrega de 673 000 kilos de sangre de pollo congelada.

La periodista de "Salud con Lupa" criticó que Melgarejo Ayala se haya reunido con el empresario, puesto que, meses después de su último encuentro sostenido, el citado consorcio obtuvo el contrato con la MML sin contar con experiencia previa contratando con el Estado. Además, no tiene personal registrado, recién declaró actividad en 2024 y fue creada 12 días antes de firmar el contrato con Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual asciende a 5 millones de soles .

"Isabel Ayala fue ya ha sido investigada por casos de corrupción en gestiones anteriores. En 2020, cuando trabajó en la Municipalidad de Independencia, la Contraloría detectó irregularidades en la entrega da canastas básicas que se daban para la pandemia. El padre del dueño de la empresa ganadora del contrato depositó 11 000 soles en su cuenta personal y luego, tres años después, en 2023 salieron unos audios en los que Ayala reconocía haber recibido 18 toneladas de alimentos para ollas comunes a cambio de gestionar una reunión entre comerciantes del Mercado Mayorista de Lima, funcionarios de Emmsa y el alcalde López Aliaga (...) ella tiene antecedentes que cuestionan su idoneidad", acusó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, Alicia Tovar, periodista de Salud con Lupa, mencionó que la adquisición de sangrecita de pollo por parte de la Municipalidad de Lima (MML) está a cargo de Isabel Ayala Melgarejo, actual gerenta de desarrollo humano. Según... pic.twitter.com/mhNB8166p0 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 12, 2025

Presidenta de las Ollas Comunes de SJL se pronuncia

Frente a este caso, la presidenta de las Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, Abilia Ramos, brindó más detalles en "Hablemos Claro" sobre el hecho que les causa tanta preocupación como indignación. Según comentó, sus compañeros fueron a recoger la sangrecita; sin embargo, al tenerla en sus manos, sintieron un "olor horrible''. Lamentablemente, no pudieron reclamar, ya que, si no recibían el nutriente, no les entregarían los hornos que la MML les había prometido.

"Nunca hemos sentido un olor tan desagradable. No vamos a arriesgarnos a cocinar, no tenemos mucha agua, lavarlo y lavarlo genera mucho gasto en agua'', denunció.

Además, acusó a los encargados de la distribución de la sangrecita de haberles dicho que sí podían cocinar los productos, pese a su presumible estado de putrefacción. Frente a esta situación, advirtió el grave peligro al que estarían expuestos los adultos mayores si consumen lo enviado por la Municipalidad de Lima.

De esta manera, crecen las suspicacias sobre la transparencia del contrato firmado entre la empresa Consorcio San Josemaría y la MML, puesto que, el gerente de la Corporación Josemaría se reunió en varias ocasiones con la también cuestionada funcionaria municipal.