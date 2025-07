¿Eva Ayllón se nos casa? Cantante peruana en shock tras inesperada "pedida de mano"

¿Boda a la vista? Eva Ayllón, una de las voces más icónicas de la música peruana, ha causado un revuelo en redes sociales tras un sorprendente momento en el que recibió una inesperada "pedida de mano".

La reconocida cantante de música criolla se ha convertido el centro de atención de la farándula local tras su reciente confesión en el podcast de Magaly Medina. Eva Ayllón no solo confirmó estar distanciada de su hijo Francisco García y de su hermana Rosa porque "no están de acuerdo con su amistad" con la exvoleibolista Natalia Málaga.

Además, la artista sostuvo que estaba decepcionada de su hijo menor por exponerla al escándalo por sus diferencias con Málaga, que terminó con un conflicto legal por presuntos daños a su vehículo.

"Él ha cometido muchas infidencias, cosa que a mí me decepciona porque sabe perfectamente el tipo de mujer que soy, el tipo de artista que soy y lo mucho que yo me cuido ante mi público. (...) No lo disculpo", expresó.