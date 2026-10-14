Vecinos amenazan con tomar justicia por sus manos contra presuntos delincuentes: colocan afiches con sus rostros

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vecinos de la segunda etapa de la urbanización Pachacámac, en Villa El Salvador, denunciaron constantes robos y advirtieron que tomarán represalias contra los presuntos delincuentes que aseguran tener identificados. Asimismo, cuestionaron la falta de patrullaje y exigieron mayor presencia de las autoridades para combatir la inseguridad ciudadana.

Ante esta situación, los propios residentes colocaron carteles con imágenes de dos presuntos delincuentes en las esquinas de las cuadras para alertar a la comunidad. Según denunciaron, los sujetos cometerían robos utilizando armas blancas y pistolas.

"Muy seguido vienen a robar con moto lineal o mototaxi sin placa, a veces son arma blanca o de fuego. Los robos son constantes, por eso los mismos vecinos harán justicia con sus propias manos porque estamos cansados realmente...", afirmó un vecino.

Vecinos denuncian limitado patrullaje policial

En ese sentido, denunció la escasa presencia policial en las calles y la limitada intervención del serenazgo. Asimismo, advirtió que la zona está muy expuesta a la delincuencia, al punto de que los vecinos deben acompañarse entre sí hasta los paraderos para evitar ser víctimas de robos.

"Los policías no pasan mucho, los serenazgos solo cuando hay campaña, ni el basurero pasa por aquí. Si te vas al paradero y la esquina, te roban, por ello vamos acompañados a todos lados", añadió.

Residentes exigen control ante robos constantes

Sumado a ello, otro residente de la urbanización Pachacámac señaló que una estación de autoridades se encuentra cerca del sector afectado. Asimismo, indicó que los vecinos instalaron cámaras de videovigilancia con sus propios recursos.

"Pediría un poco más de control por parte de las autoridades. Hay una comisaría a dos cuadras y los robos son constantes. Hay personas que las han visto y colocaron esos afiches y camaras con sus propios recursos", sostuvo.

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Residentes de la segunda etapa de la urbanización Pachacámac, en Villa El Salvador, alertaron sobre los reiterados hechos delictivos en la zona y amenazaron con tomar medidas contra los presuntos ladrones que afirman haber identificado. Además, criticaron la escasa vigilancia policial y solicitaron una mayor intervención de las autoridades para frenar la inseguridad ciudadana.