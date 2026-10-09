Villa El Salvador: incendio de fuertes proporciones en depósito de reciclaje recurre la presencia de cerca de 20 unidades de bomberos

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio de fuertes proporciones se registra al sur de Lima, específicamente al interior de un depósito de reciclaje ubicado en la calle Los Algarrobos, distrito de Villa El Salvador.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro comenzó al promediar las 4:11 p. m. de hoy, viernes 9 de octubre. La emergencia requiere hasta el momento la presencia de 16 unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana.

Reporte de atención de incendio.

Emergencia pone en alerta a vecinos

Tras visualizarse las enormes llamas de fuego y la cortina de humo tóxico, inmediatamente los vecinos de la zona y los trabajadores del almacén tuvieron que evacuar para no ser víctimas de asfixias y salvaguardar su integridad, teniendo en cuenta que el fuego comenzó a propagarse rápidamente por el material altamente tóxico que se ubica en el depósito.

Con el pasar de los minutos, "los hombre de fuego" comenzaron a llegar a la zona de la emergencia para controlar el avance del siniestro; no obstante, nuevamente se encontraron con una problemática que les impide realizar rápidamente su labor y es la falta de agua.

En ese sentido, Sedapal indicó, a través de un comunicado, que dispuso la presencia de un camión cisterna y la habilitación de los hidratantes para garantizar el abastecimiento de agua en favor de los bomberos. Además, señaló que incrementaron la presión en la red de distribución para asegurar un caudal adecuado y sostenido durante la emergencia.

#SedapalInforma| Sedapal brinda apoyo inmediato ante incendio en Villa El Salvador. https://t.co/YLzCZJA1TQ — SedapalOficial (@SedapalOficial) October 9, 2026

Del mismo modo, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, informó que ha movilizado sus unidades de respuesta para brindar la atención médica prehospitalaria que pueda necesitarse en la zona.

Asimismo, precisan que la Central 106 se mantiene en coordinación permanente con los hospitales del sector para garantizar la recepción "rápida y oportuna" de cualquier afectado.

🔴 #AHORA | Ante el incendio registrado en un almacén de reciclaje en Villa El Salvador, el #Minsa, a través del SAMU, movilizó unidades de respuesta para brindar atención médica prehospitalaria inmediata en la zona. 🚑 En paralelo, la Central 106 mantiene una coordinación permanente con los hospitales del sector para garantizar una recepción rápida y oportuna de cualquier afectado. Asimismo, se trabaja en conjunto con el Cuerpo General de Bomberos, quienes ya operan en el lugar para controlar la emergencia. [Información en desarrollo] — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 9, 2026

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Así como, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Frente a la nueva emergencia en Villa El Salvador, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración. Si bien es cierto que todavía no se confirma el origen del siniestro, no se descarta que sea por un cortocircuito.