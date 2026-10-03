Villa El Salvador: chofer de bus 'Triángulo' es asesinado de tres balazos mientras esperaba pasajeros

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un chofer de la empresa de transportes Lipetsa, conocida como 'Triángulo', fue asesinado a balazos durante la noche de ayer mientras esperaba pasajeros en Villa El Salvador. El conductor fue interceptado por presuntos sicarios, quienes dispararon contra la unidad y acabaron con su vida. Las primeras hipótesis apuntan a un posible caso de extorsión.

Chofer fue baleado por sicarios

El crimen ocurrió en la antigua Panamericana Sur, a la altura del cruce con la avenida Primero de Mayo. La víctima fue identificada como Juan Burgos Imán, quien se encontraba al volante del bus que cubre la ruta San Martín de Porres-Villa El Salvador cuando fue atacado. El conductor murió prácticamente de manera inmediata.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, el ataque se registró durante la noche, cuando Burgos Imán permanecía en la zona a la espera de pasajeros. En los alrededores funcionan dos universidades, por lo que varios estudiantes suelen abordar esta ruta de transporte durante esas horas. El hecho generó alarma entre quienes transitaban por el sector.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron las primeras diligencias dentro de la unidad de transporte público. Los efectivos encontraron varios casquillos de bala y procedieron a recoger evidencias para determinar cómo se produjo el ataque. La ventana correspondiente al lado del piloto quedó completamente destrozada por los impactos.

Según las primeras hipótesis, el asesinato estaría relacionado con un posible caso de cobro de cupos y extorsión contra la empresa de transportes. Esta línea de investigación cobra especial relevancia debido a que Lipetsa ya habría sido blanco de un atentado aproximadamente un año atrás, episodio en el que también murió otro conductor de la compañía.

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Familiares lloran su muerte

Alrededor de la 1:42 de la madrugada, peritos de criminalística retiraron el cuerpo de Juan Burgos Imán del lugar. En los exteriores permanecieron sus familiares, entre ellos su esposa e hijos, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor tras conocer el crimen y observar la escena dejada por el violento ataque.

Las autoridades también buscarían acceder a las imágenes de una cámara de seguridad que pertenecería a la Municipalidad de Villa El Salvador. El registro podría permitir establecer los movimientos previos, el momento exacto del ataque y la posterior huida de los responsables, información que será clave para las investigaciones.

El asesinato del conductor vuelve a poner en evidencia el avance de la violencia y la inseguridad que afecta al transporte público en Lima. Mientras las autoridades buscan identificar a los responsables, los trabajadores del sector permanecen expuestos a ataques vinculados presuntamente con extorsiones, cobro de cupos y otros delitos que continúan generando preocupación entre pasajeros y conductores.