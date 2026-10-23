Visita del papa León XIV: Pimentel espera recibir a más de un millón de fieles y alcalde pide apoyo al Gobierno

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el burgomaestre señaló que se necesitan miles de vallas, servicios higiénicos y recursos para garantizar la seguridad y atención de los asistentes.

Asimismo, pidió una mayor participación del Gobierno central para completar los preparativos, mientras el distrito se alista para recibir a una multitud de fieles que viajarán para participar en las actividades religiosas.

Pimentel espera recibir a más de un millón de fieles

En diálogo con Exitosa, Enrique Navarro expresó su entusiasmo por la confirmación de la visita del pontífice a la región Lambayeque y destacó la importancia de que Chiclayo forme parte de su recorrido por el Perú.

"Gracias a Dios está confirmado el viaje a Perú y, como lo dijo en su primer discurso, mi querida Dios es de Chiclayo y él, viniendo al Perú, su prioridad yo creo que es llegar a Chiclayo, por lo tanto han ratificado la misa que se va a llevar a cabo en el Instituto Pimentel y de la misma manera todo lo coordinado para Región Lambayeque, tanto el día 13 como el 14 de noviembre", declaró.

El alcalde indicó que las estimaciones de asistencia podrían superar el millón de personas e incluso alcanzar el millón y medio. Por ello, aseguró que los trabajos de acondicionamiento comenzaron hace dos meses, con labores de limpieza, mejoramiento de pistas y veredas, y preparación del recinto donde se desarrollará la misa multitudinaria.

"Hay cosas que aún preocupan, pero nosotros contra bien y marea lo vamos a lograr", sostuvo.

Alcalde pide apoyo al Gobierno para recibir al Santo Padre

Navarro advirtió que uno de los principales pendientes es la adquisición de vallas para ordenar el desplazamiento de los asistentes. Según explicó, Pimentel dispone actualmente de 200 unidades, cuando se requieren alrededor de 10 mil.

"Hasta este momento no se ha definido de dónde van a llegar estas 10 mil vallas para poder ordenar a la gente que va a estar en esa misa multitudinaria", manifestó.

También alertó sobre la necesidad de implementar servicios higiénicos y reforzar la coordinación entre las autoridades regionales y nacionales. Aunque la municipalidad trabaja con el Gobierno Regional y la Cancillería, consideró indispensable una mayor intervención del Ejecutivo.

"Pero necesitamos del apoyo del gobierno central", enfatizó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Enrique Navarro, alcalde de Pimentel, en Lambayeque, señaló que esperan recibir al papa León XIV durante su visita a Chiclayo. Asimismo, pidió apoyo al Gobierno para garantizar la recepción del santo padre. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 23, 2026

El burgomaestre precisó que la municipalidad recibió aproximadamente 300 mil soles para las labores de limpieza del distrito y pidió que se agilicen los recursos y autorizaciones pendientes para contratar los servicios necesarios.

Pimentel continúa con los preparativos para recibir al papa León XIV, pero enfrenta desafíos logísticos que requieren atención urgente. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno será determinante para garantizar la seguridad, el orden y las condiciones adecuadas para los miles de fieles que llegarán a Lambayeque.