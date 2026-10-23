Visita del papa León XIV al Perú: Gobierno declara días no laborables para trabajadores públicos y privados

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno declaró días no laborables compensables para los trabajadores de los sectores público y privado por la visita del papa León XIV al Perú programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. La medida busca facilitar la participación de los ciudadanos en las actividades multitudinarias y reuniones previstas durante la estadía del sumo pontífice, cuyo vínculo con el país se remonta a varias décadas de labor pastoral.

Gobierno declara días no laborables por la visita del papa León XIV

De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 020-2026-TR publicado en el diario oficial El Peruano, la disposición comprende a Lima, la Provincia Constitucional del Callao y los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali. Las fechas establecidas varían según las regiones incluidas en el programa oficial de la visita papal.

Decreto supremo

¿Qué días serán no laborables por la visita del papa León XIV?

Para Lima y Callao, se han declarado días no laborables el 11 y 12 de noviembre , desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche, así como el lunes 16 de noviembre durante toda la jornada.

Además, los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura tendrán días no laborables el 13 y 14 de noviembre. Por su parte, Cusco y Ucayali contarán con esta disposición el 15 de noviembre.

En ese sentido, el decreto establece que estas fechas se aplicarán tanto a los colaboradores del sector público y privado, aunque con condiciones específicas para cada ámbito laboral.

Sector público

Sector privado

¿Cómo se recuperarán las horas no trabajadas?

En el sector público, las horas que no se laboraren deberán compensarse posteriormente, conforme a las disposiciones que establezcan las entidades correspondientes. De esta manera, la medida permitirá facilitar la asistencia a las actividades papales.

Para el caso del sector privado, los centros de trabajo podrán incluirse a los días no laborables previo acuerdo entre el empleador. Si ambas partes no llegan a un acuerdo, corresponderá al empleador determinar cómo se aplicará la disposición.

Finalmente, los días no laborables buscan facilitar la participación de los ciudadanos en las actividades y ceremonias programadas durante la visita oficial del papa León XIV a distintas regiones del Perú. La medida se aplicará en fechas específicas entre el 11 y el 16 de noviembre, se ejecutará para colaboradores del sector público, privado y estará sujeta a compensación de las horas no trabajadas.