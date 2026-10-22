Papa León XIV llegará al Perú en noviembre: Cancillería confirma fechas de su visita tras cirugía

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del papa León XIV al Perú está prevista para noviembre, según confirmó la Cancillería mediante una publicación oficial. El anuncio precisa las fechas de la visita apostólica y destaca la importancia del encuentro del pontífice con miles de peruanos.

Cancillería anuncia la visita del papa León XIV al Perú

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el pontífice permanecerá en el país del 11 al 16 de noviembre. El mensaje difundido por la institución resalta la oportunidad de compartir con los ciudadanos y promover espacios de encuentro durante su recorrido por territorio peruano.

La publicación oficial señala que la visita busca acercar a las personas y fomentar la escucha entre los peruanos. El mensaje también menciona la importancia de reconocer los puntos en común y continuar trabajando de manera conjunta, sin dejar de lado el diálogo entre distintos sectores de la sociedad.

"Del 11 al 16 de noviembre, el papa León XIV estará en el Perú para compartir con miles de peruanos un momento que nos invita a acercarnos, escucharnos y mirar hacia aquello que tenemos en común", publicó.

La Cancillería agregó que esta visita representa una oportunidad para abrir espacios de conversación y fortalecer el trabajo compartido. La comunicación fue difundida mientras se mantienen los preparativos para recibir al papa León XIV, cuya agenda contempla encuentros religiosos e institucionales en distintas ciudades.

#ElPapaVuelveACasa | Del 11 al 16 de noviembre, el papa León XIV estará en el Perú para compartir con miles de peruanos un momento que nos invita a acercarnos, escucharnos y mirar hacia aquello que tenemos en común. Una visita que nos anima a abrir espacios para el diálogo y a seguir construyendo juntos. 🇵🇪🇻🇦 October 22, 2026

¿Qué se sabe sobre la llegada del pontífice?

La visita apostólica había generado incertidumbre debido a las preocupaciones por la salud del papa León XIV y su recuperación médica. Sin embargo, la publicación de la Cancillería reafirma las fechas previstas para su llegada al Perú, sin presentar detalles clínicos adicionales sobre el estado del pontífice.

De acuerdo con el programa oficial difundido por el diario El Peruano, el recorrido comprende actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de encuentros con representantes de la Iglesia, autoridades, jóvenes y comunidades locales. La agenda también incluye celebraciones religiosas durante los días de permanencia del papa en el país.

La llegada está programada para el 11 de noviembre, mientras que el cierre de la visita está previsto para el día 16. Durante ese periodo, León XIV participará en actividades pastorales y reuniones con distintos grupos de la población, de acuerdo con el itinerario anunciado oficialmente.

El anuncio de la Cancillería permite comunicar las fechas previstas para la visita del papa León XIV al Perú, en medio de las dudas anteriores relacionadas con su salud. Por ahora, el mensaje oficial se centra en el encuentro con los ciudadanos, el diálogo y los objetivos de esta visita apostólica.