¡Vuelve al mar! Alonso Correa irá en busca de una medalla en los Juegos Panamericanos de Surf 2024

Alonso Correa sigue firme en su carrera como deportista. Esta vez, el surfista peruano se prepara para competir en los Juegos Panamericanos de Surf 2024, con sede en el mar de Punta Rocas, ubicado en el distrito de Punta Negra, en Perú.

Luego de su destacada y memorable participación en los Juegos Olímpicos París 2024, Alonso Correa volverá a competir, pero esta vez en los Juegos Panamericanos de Surf 2024.

El torneo con sede en el mar de Punta Rocas, se llevará a cabo este viernes, 11 de octubre, y el público podrá alentarlo desde las gradas del Centro de Alto Rendimiento de la sede Legado Punta Rocas, que abrirá sus puertas para el acceso gratuito de todo aquel fanático de dicha disciplina.

Al respecto, el deportista aseguró encontrarse sumamente contento por esta nueva etapa que le permitirá mostrar un poco más de lo que significa el deporte que tanto lo apasiona.

"Estoy contento de estar en nuestro ´Estadio Nacional del Surf´, después de mi participación en los Juegos Olímpicos. Estamos unidos, con tabla corta, longboard, Stand Up Paddle y otras más. Tenemos en Perú todas las comodidades: gimnasio, el mar y más. Los invito a nuestra casa, es nuestra sede", mencionó.

Sin duda, esta nueva participación marcará su reaparición a nivel competitivo tras conseguir un diploma olímpico en París 2024. Asimismo, buscará mostrar lo mejor de su repertorio en la modalidad Shortboard (tabla corta), y los amantes de este deporte podrán ingresar gratuitamente al recinto donde se llevará a cabo este espectáculo deportivo internacional a partir de las 8 de la mañana.

El pasado lunes, 5 de agosto, Alonso Correa paralizó a todo el país al ingresar al mar de Tahití para pelear por un lugar en la final de surf de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Sin embargo, nuestro compatriota cayó ante su rival por un marcador ajustado y perdió la chance de pelear por la medalla de oro, asegurando que dicho enfrentamiento, al final, le serviría como una experiencia para conocer mejor a los jueces.

"Es como es, creo que las oportunidades eran muy pocas, entonces quizás si no me iba en la última, hubiera sido distinto y en ese momento estaba más constante y nada. Intenté, hice lo mejor que pude y no hay nada que hacer con eso", declaró en aquel momento.