Alonso Correa se pronuncia tras caer en semis de surf en París 2024: "Las oportunidades eran muy pocas"

El Perú volvió a paralizarse este lunes 5 de agosto cuando Alonso Correa ingresó al mar de Tahití para pelear por un lugar en la final de surf de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. El peruano tenía al frente al local y uno de los favoritos, Kauli Vaast, quien conocía perfectamente estas aguas.

Lamentablemente, nuestro compatriota cayó ante su rival por un marcador ajustado y perdió la chance de pelear por la medalla de oro. Por suerte, en solo minutos, Correa tendrá la chance de subirse al podio olímpico para terminar de hacer historia en este magno evento deportivo.

Luego de su reñida participación, Alonso Correa se tomó unos minutos para dar sus primeras impresiones de lo que fue su participación en estas semifinales. El peruano aseguró que hizo lo mejor que pudo para alcanzar un mejor puntaje, pero que lamentablemente no alcanzó.

Eso sí, el atleta aseguró que esto le servirá de experiencia para conocer mejor a los jueces de cara a lo que será su competición por la medalla de bronce en París 2024.

"Es como es, creo que las oportunidades eran muy pocas, entonces quizás si no me iba en la última, hubiera sido distinto y en ese momento estaba más constante y nada. Intenté, hice lo mejor que pude y no hay nada que hacer con eso", inició