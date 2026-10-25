Carlos Gruezo aparece en palco del estadio Monumental y crece la expectativa por su posible llegada a Universitario

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes tendría al futbolista ecuatoriano de 31 años, Carlos Gruezo, entre sus alternativas para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2027.

El volante fue visto en el palco presidencial del estadio Monumental durante el encuentro frente a Juan Pablo II, en medio de las versiones sobre un acercamiento con el club merengue.

Su presencia en el Monumental avivó las versiones

El periodista Gustavo Peralta informó en la transmisión de L1 MAX que Gruezo se encontraba en el recinto de Ate acompañado por su representante. Según el comunicador, el administrador de Universitario, Franco Velazco, habría recibido al mediocampista ecuatoriano.

Peralta consideró que la visita era una señal de su posible incorporación para el próximo año. Sin embargo, esa apreciación no equivale a la confirmación de un fichaje ni acredita que exista un contrato firmado.

Quedó libre tras su salida de Santos Laguna

Gruezo se encuentra sin equipo después de rescindir su contrato con Santos Laguna de México el pasado 9 de septiembre. Esta condición le permite negociar directamente con los clubes interesados en incorporarlo. Durante su etapa en el conjunto mexicano disputó 16 partidos y anotó un gol.

Las conversaciones para una eventual llegada a Universitario estarían en marcha. No se detallan condiciones económicas ni duración de un posible vínculo.

Experiencia internacional para reforzar el mediocampo

El ecuatoriano se desempeña como mediocentro defensivo y cuenta con experiencia en los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022 . Su trayectoria incluye pasos por Stuttgart y Augsburgo, en Alemania, además de FC Dallas y San José Earthquakes, en Estados Unidos.

Su perfil aparece como una alternativa para fortalecer la recuperación y el orden en el mediocampo crema. Según la información recogida por ambos medios, Gruezo es uno de los jugadores que agradan al técnico Fabián Bustos.

Carlos Gruezo disputó uno de los tres encuentros de Ecuador el Mundial Qatar 2022

Junior también aparece entre sus posibilidades

Universitario no sería la única opción del volante. Como también informó el propio Gustavo Peralta, estuvo recientemente en Barranquilla junto a su agente para observar a Junior, otro club que lo tendría en cuenta.

La visita de Gruezo al Monumental refuerza las versiones de un acercamiento con Universitario, pero su futuro todavía no está confirmado. Su condición de jugador libre facilita una eventual negociación, mientras permanecen abiertas otras alternativas para continuar su carrera.