Plantel de Universitario visitó Las Nazarenas y participó de misa ofrecida al Señor de los Milagros

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Fe y tradición. El Plantel de Universitario de Deportes es otro de los clubes peruanos que rinde honor al Señor de los Milagros en este mes de octubre. Año a año, los cremas asisten al Santuario de Las Nazarenas para participar de una misa de acción de gracias, como también del homenaje que preparan cada 22 de octubre para su paso procesional.

Plantel de la 'U' asistió al Santuario de Las Nazarenas

Este jueves, el plantel del primer equipo crema y directivos estuvo cerca del Cristo de Pachacamilla. La delegación estuvo liderada por el entrenador argentino Fabián Bustos y contó con la presencia de jugadores como Aldo Corzo, Jairo Concha, Williams Riveros, Edison Flores, Álex Valera y Gianluca Lapadula.

Como parte de esta significativa jornada espiritual y de catolicismo, uno de los momentos más destacados fue protagonizado por Corzo y el administrador del conjunto crema Franco Velazco, quien realizó lectura al igual que otros jugadores como Diego Romero y José 'El Tunche' Rivera.

Con estos actos el club merengue reafirmó su compromiso con el santo peruano que en este mes reúne a miles de sus fieles en su santuario como parte de una tradición que la comunidad católica peruana tiene vigente por muchos años.

Los jugadores fueron ovacionados por los hinchas a su llega y salida a Las Nazarenas

De acuerdo a videos que vienen circulando en las redes sociales, los integrante de la institución deportiva peruana fueron ovacionados entre cánticos, saludos y muestras de cariño por parte de los hinchas cremas que también acudieron hasta exteriores del histórico recinto religioso.

La presencia de los futbolistas, comando técnico y directivos del equipo del distrito de Ate marcaron un día muy importante y especial en su agenda deportiva, pero a su vez reafirma esa conexión que tiene con el Cristo Morado. A ello se suma que en este mes están vistiendo una indumentaria que han estrenado en honor del santo peruano.

Es así como símbolo de tradición y fe, el plantel de Universitario de Deportes asistió al Santuario de las Nazarenas para rendir homenaje al Señor de los Milagros tras asistir a una misa en honor del santo peruano.