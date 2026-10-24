Universitario golea 3-0 a Juan Pablo II y escala al segundo lugar del Clausura: Flores, Lapadula y Alzugaray anotaron

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con goles de Edison Flores, Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray, Universitario venció 2-0 a Juan Pablo II en un encuentro perteneciente a la fecha 13 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Fabián Bustos ahora son segundos y sueñan en meterse a la pelea de esta instancia del campeonato local para lograr su anhelo: el tetracampeonato.

Universitario vs. Juan Pablo II: minuto a minuto

86' La 'U' golea 3-0 a Juan Pablo II

Lisandro Alzugaray anota el 3-0 con un fabuloso disparo y el Monumental es una fiesta.

64' El 'Bambino' hace vibrar al Monumetal y marca el segundo de la 'U'

Gianluca Lapadula sacó un remate potente y la 'U' vence 2-0.

59' Golazo del 'Orejas' Flores

Edison Flores rompe la paridad del encuentro y anota 1-0 ante el equipo de Chongoyape con un magistral tiro libre.

46' El arquero de Juan Pablo II niega el gol a Valera una vez más

Valera sacó un fuerte disparo y el portero Vega evita el primer gol de Universitario.

45' El arquero de Juan Pablo II realiza una gran atajada

En el epílogo del primer tiempo el arquero Matías Vega realiza una atajada salvadora para evitar el primer gol de la 'U' tras un cabezazo de Valera.

39' Matías Vega ya se convierte en figura

Jairo Concha probó un rwamte de larga distancia, pero otra vez el portero Matías Vega evita el gol de Universitario.

34' Tiro libre a favor de la 'U'

Un jugador de Juan Pablo II comete falta sobre César Inga.

30' ¡Uff por poco! cabezazo de Lapadula pasó cerca del palo

Gianluca Lapadula tuvo una chance de gol, pero su disparo de cabeza pasó cerca del palo de la portería de Juan Pablo II.

25' No supo concretar en gol

´Álex Valera se dirige al área, dispara, sin embargo, el golero lo detiene sin problemas.

20' Presionan a Universitario

Juan Pablo II ha empezado a presionar la salida de Universitario.

19' Fuerte choque y Riveros se queja de dolor

Williams Riveros cayó sentido tras fuerte choque con Jack Carhuallanqui.

15' La 'U' tuvo otra chance, pero no concretó

Desde el tiro de esquina, cabezazo de Riveros pero la pelota se va por encima del arco.

10' Los 'cremas' manejan el bal´ón y los de Chongoyape apelan al contragolpe

Universitario controla el balón y el ritmo de juego en estos primeros minutos. Por su parte, Juan Pablo II, opta por el orden defensivo y por el contragolpe.

8' Universitario más cerca de abrir el marcador

Álex Valera disparó desde fuera del área pero el portero desvió el balón, sin embargo la acción quedó invalidada por posición adelantada.

3' La 'U' se pierde una clara ocasión de gol

Jairo Concha realizó una gran jugada individual, metió el centro, pero el disparo de Gianluca Lapadula sale desviado.

Ya se juega el partido Universitario vs Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Universitario vs. Juan Pablo II: alineaciones confirmadas

Universitario

Diego Romero, Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores, César Inga, Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.

Juan Pablo II