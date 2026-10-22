El Perú en alto: Piccolo Clemente es el campeón mundial de longboard en el ISA 2026

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Benoit "Piccolo" Clemente volvió a colocar al Perú en lo más alto del longboard mundial. A sus 44 años, el deportista nacional conquistó su segundo título en el ISA World Longboard Championship, sumando una nueva consagración a su trayectoria internacional.

La edición de 2026 se desarrolló en El Sunzal, El Salvador, con competencias programadas del 17 al 22 de octubre. El encuentro reunió a 126 especialistas y regresó por cuarto año consecutivo a este escenario centroamericano.

Siete años después de su primera corona

El primer campeonato mundial individual ISA de "Piccolo" llegó en 2019 , en Francia. Siete años después, el peruano vuelve a celebrar en este certamen, una conquista que destaca su permanencia en la élite competitiva.

El surfista peruano Clemente tras coronarse en Francia 2019

La precisión sobre el torneo es importante: esta es su segunda corona individual en el Mundial ISA de longboard, no su segundo título mundial en toda su carrera. Su palmarés también incluye campeonatos obtenidos en el circuito profesional de la World Surf League.

El resultado amplía una trayectoria que también comprende medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, dos antecedentes que lo consolidaron como referente del deporte peruano.

Una selección con experiencia internacional

Clemente encabezó la delegación nacional junto con María Fernanda Reyes. Ambos integran el Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD). El equipo también estuvo conformado por Sebastián Cárdenas y Noelia Arata.

Antes del campeonato, el IPD destacó la experiencia de sus principales representantes: Clemente ya había sido campeón mundial ISA y Reyes llegaba con dos podios consecutivos, tras obtener plata en 2023 y bronce en 2025. La nueva victoria de "Piccolo" convierte esa experiencia en otra alegría para el Perú.

A sus 44 años, Benoit "Piccolo" Clemente volvió a destacar en la escena internacional del surf al proclamarse campeón del ISA World Longboard Championship. Con este triunfo, el tablista peruano suma su segundo título mundial y amplía su destacada trayectoria deportiva.