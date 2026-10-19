Orgullo nacional: Perú conquista 15 medallas y bate récords en el Sudamericano de Atletismo U23

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El atletismo peruano firmó una de sus actuaciones más memorables a nivel internacional tras coronar una destacada participación en el Campeonato Sudamericano de Atletismo U23, disputado del 16 al 18 de octubre en la ciudad de Santa Fe, Argentina.

La selección nacional dejó en alto los colores patrios al cosechar un total de 15 medallas, divididas en cuatro preseas de oro, siete de plata y cuatro de bronce, estableciendo además marcas sin precedentes para el deporte tanto en el ámbito nacional como continental.

Dos récords para llevar

El desempeño de la delegación estuvo marcado por actuaciones sobresalientes que pulverizaron récords. Entre los momentos cumbre de la competencia destaca la gesta de Jaime Ccanto, quien se alzó con la medalla de oro en la media maratón marcha tras registrar un tiempo de 1:26:57.7, cifra que le valió imponer un nuevo récord sudamericano U23.

En la misma línea de excelencia, Kimberly Flores brilló en la prueba de lanzamiento de jabalina al alcanzar los 51.07 metros, una marca sobresaliente que no solo le otorgó la medalla de plata, sino que estableció un nuevo récord nacional absoluto, superando su propia marca previa de 51.02 metros.

El respaldo del alto rendimiento da frutos

Los logros obtenidos en tierras argentinas reflejan también el impacto positivo de los programas de apoyo al deporte de alta competencia impulsados por el Estado peruano.

Figuras como Edwar Márquez, integrante del Programa Nacional de Maratonistas, y Verónica Huacasi, representante del Programa Lima 2027, se consagraron campeones sudamericanos U23 en la exigente prueba de los 5000 metros planos, registrando cronos de 14:08.81 y 16:44.50, respectivamente.

Asimismo, Giancarlo Bravo, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), sumó una valiosa medalla de bronce en los 800 metros planos con un registro de 1:49.66.

🇵🇪🏃‍♂️ ¡𝟭𝟱 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗣𝗲𝗿𝘂 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗦𝘂𝗱𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝘁𝗹𝗲𝘁𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗨𝟮𝟯!



Nuestra selección conquistó 4 oros, 7 platas y 4 bronces en Argentina, con récord sudamericano U23 de Jaime Ccanto y récord nacional de Kimberly Flores. pic.twitter.com/SEMDV9Gg9r — ipdperu (@ipdperu) October 19, 2026

El medallero peruano se completó sí con una destacada cosecha de podios en diversas disciplinas:

Anita Poma: oro en los 1500 metros planos con récord de campeonato (4:19.91) y medalla de plata en los 800 metros (2:07.49).

oro en los 1500 metros planos con récord de campeonato (4:19.91) y medalla de plata en los 800 metros (2:07.49). Luz Arias: plata en los 5000 metros planos (17:02.72) y bronce en los 1500 metros (4:24.81).

plata en los 5000 metros planos (17:02.72) y bronce en los 1500 metros (4:24.81). Sasha Quispe: plata en la media maratón marcha (1:39:55.7).

plata en la media maratón marcha (1:39:55.7). Yeferson Cuño: plata en los 3000 metros con obstáculos (9:00.88).

plata en los 3000 metros con obstáculos (9:00.88). Magnolia Nina: plata en los 3000 metros con obstáculos (10:33.83).

plata en los 3000 metros con obstáculos (10:33.83). Nider Pecho: plata en los 10 000 metros planos (30:00.22).

plata en los 10 000 metros planos (30:00.22). Luis Fossa: bronce en impulsión de bala (16.91 metros).

bronce en impulsión de bala (16.91 metros). Luis Chávez: bronce en los 10 000 metros planos (30:01.47).

Proyección rumbo a Lima 2027

El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández Cáceres, resaltó la importancia de acompañar a los atletas nacionales en su camino hacia el alto rendimiento y reafirmó el compromiso institucional de continuar fortaleciendo su preparación mediante subvenciones directas y un trabajo articulado con la Federación Peruana de Atletismo.

Con una destacada cosecha de 15 medallas y múltiples récords históricos en Argentina, el atletismo peruano U23 confirma su gran momento competitivo y afianza su proyección con miras a consolidar una delegación altamente competitiva de cara a los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.