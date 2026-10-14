Ajedrecista peruana Ingrid Aliaga brilla en los Juegos Suramericanos ODESUR 2026 y conquista siete medallas

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La delegación peruana de ajedrez tuvo una participación sobresaliente en los XIII Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026, desarrollados en territorio argentino. La destacada ajedrecista peruana Ingrid Aliaga Fernández se consagró como una de las grandes figuras del certamen tras conquistar un total de siete medallas en la disciplina de ajedrez, la cual formó parte de los deportes invitados del evento.

Siete medallas para el Perú

La Maestra Internacional obtuvo un registro excepcional de cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce. Del total de preseas, tres fueron conseguidas de forma individual, mientras que las cuatro restantes se obtuvieron en la modalidad por equipos (una de oro, una de plata y dos de bronce).

Las competencias se disputaron tanto en ajedrez convencional como en ajedrez 960 o Freestyle, variante donde la posición inicial de las piezas cambia de forma aleatoria al comienzo de cada partida. Gracias al destacado desempeño de Aliaga y del ajedrecista Marco Delgado, la representación nacional logró coronarse en el primer lugar general del torneo.

Una trayectoria marcada por el éxito internacional

Los logros de Ingrid Aliaga se sustentan en más de dos décadas de dedicación constante al deporte ciencia. Sus primeros destellos internacionales comenzaron en su etapa escolar como alumna del colegio Saco Oliveros, obteniendo en 2003 la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Ajedrez de la Juventud en Bogotá, Colombia.

Aliaga ostenta más de 20 medallas a lo largo de su carrera.

Su talento la llevó a representar al Perú en la Olimpiada Mundial de Ajedrez de Calvià 2004 en España, y en 2006 se coronó campeona con la medalla de oro en el Panamericano Juvenil de Cuenca, Ecuador, además de integrar la selección en la Olimpiada de Turín ese mismo año. A lo largo de su carrera, Aliaga ha acumulado más de 20 medallas internacionales y ocho títulos de campeona nacional femenina de mayores.

Compromiso con la educación y el desarrollo social

Además de su rigurosa carrera deportiva, Aliaga destaca en el ámbito profesional como economista y cuenta con estudios de maestría concluidos en Gestión Pública. Su compromiso con la sociedad y la enseñanza quedó evidenciado en 2020, cuando se sumó a la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación, dictando clases virtuales de ajedrez que superaron las 500 mil reproducciones.

La brillante actuación de Ingrid Aliaga en los Juegos Suramericanos ODESUR 2026 reafirma su vigencia y su indiscutible legado en la historia del deporte peruano. Su capacidad para trascender tanto en el tablero de alta competencia como en la formación educativa consolida su estatus como un referente fundamental para las futuras generaciones de atletas en el país.