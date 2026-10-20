Erik Ten Hag arremete contra Cristiano Ronaldo y su paso por Manchester United: "Decepcionó"

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lejos del contexto trajinado de la Premier League y asentado desde enero en la dirección deportiva del club neerlandés Twente, el estratega Erik Ten Hag rompió su silencio y reveló detalles de su paso como técnico del Manchester United y sin titubeos, apuntó contra Cristiano Ronaldo para afirmar que el portugués decepcionó al equipo y a él.

Erik Ten Hag lapida a Cristiano Ronaldo tras su paso por Manchester United

En una reveladora entrevista con concedida al medio The Athletic, el entrenador de 56 años analizó la llegada de varios técnicos al apodado equipo de los 'Diablos Rojos' tras la salida del histórico Alex Ferguson, reservando sus reproches más demoledores para la figura con la que protagonizó una fractura que precipitó el exilio del astro luso al fútbol árabe.

La confrontación entre el técnico y el capitán de la selección nde Portugal se gestó mucho antes de que las desavenencias se ventilaran a la vista del público. Según desgranó el entrenador, su desembarco en Carrington estuvo precedido por un viaje expreso a Portugal para entrevistarse personalmente con el atacante, buscando sentar las bases tácticas de un bloque ganador.

Sin embargo, las intenciones iniciales de armonía saltaron por los aires en cuanto la pizarra comenzó a exigir sacrificios colectivos que chocaban frontalmente con la disposición del goleador.

"Decepcionó al equipo y me falló a mí. Fui a Portugal a hablar con él antes de llegar al United. Le respetaba mucho, pero como entrenador tienes que tomar las mejores decisiones para el equipo", manifestó el extécnico de Manchester United.

Esa tensión, derivó en que Ten Hag se ponga más firme dentro del plantel lo que terminó por generar una grieta irreparable con un futbolista acostumbrado durante dos décadas a liderar las riendas de cada club en el que militó.

EL DT DE CRISTIANO RONALDO EN MANCHESTER UNITED: "DECEPCIONÓ AL EQUIPO Y ME DECEPCIONÓ A MÍ" Erik ten Hag reveló nuevos detalles de su conflicto con Cristiano Ronaldo en 2022. Aseguró que el portugués no cumplió con lo que esperaba de él y que su actitud terminó perjudicando al equipo. La relación terminó de deteriorarse cuando el delantero se negó a ingresar como suplente ante Tottenham y abandonó el estadio antes del final del partido. Testimonios de Erik ten Hag en The Athletic "Le falló al equipo y me falló a mí, porque habíamos planificado con él". "Es uno de los mejores de la historia. Lo respetaba mucho. Pero como entrenador tenía que tomar una decisión racional". "No corría ni con pelota ni sin ella. La razón era que no se había preparado". (+) en Clarín: https://t.co/eDMLMQKUrz — Clarín (@clarincom) October 20, 2026

Cuestionó la condición física de Cristiano Ronaldo

Además, uno de los aspectos que más cuestionó el estratega fue la condición física del portugués. Acerca de ello explicó que Ronaldo no alcanzaba los niveles que exigía su idea de juego y que incluso por esa razón llegó a retirarlo de algunos entrenamientos.

De igual manera, rechazó que el problema fuera una exigencia excesiva de presión sobre los defensores rivales. "Es un error achacarme a mí que esperara que él presionara, alegando que estaba agotado", sostuvo.

En conclusión, el estratega neerlandés Erik Ten Hag rompió su silencio para brindar mayores detalles de su paso por Manchester United y apuntó contra Cristiano Ronaldo para afirmar que decepcionó al club inglés.